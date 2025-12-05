Лайфстайл:

Перфектното празнично предястие: Невероятно вкусни пълнени яйца

05 декември 2025, 15:35 часа 0 коментара
Перфектното празнично предястие: Невероятно вкусни пълнени яйца

Едно от най-популярните студени предястия на празничната трапеза са пълнените яйца. Хората измислят всякакви видове пълнени яйца с различни плънки и подправки. В тази статия ще намерите рецепта за пълнени яйца, които се получават много вкусно, задължително си запишете рецептата.

Рецепта за пълнени яйца с гъби и сирене фета

Необходими съставки:

  • 4 големи яйца;
  • 150 г замразени горски гъби (може да използвате и пресни);
  • 1 глава лук;
  • 2 супени лъжици растително масло;
  • 50 г майонеза (допълнителна майонеза за украса);
  • сол на вкус;
  • магданоз за украса.

Как да приготвим пълнени яйца с гъби и сирене фета, стъпка по стъпка

Нарежете лука на ситно. Загрейте растителното масло в тиган. Добавете нарязания лук към загрятото масло. Поръсете със сол, за да омекне. Пържете на среден огън за около 6 минути, докато лукът стане прозрачен.

Добавете размразените, сварени гъби, ситно нарязани, към пържения лук. Запържете гъбите и лука на слаб огън за 25-30 минути. Оставете пържените гъби да се охладят и добавете меко сирене фета. Сиренето фета обикновено е много солено, така че не добавяйте сол, докато пържите гъбите.

Сварете яйцата твърдо. Оставете сварените яйца да се охладят и ги разрежете по дължина наполовина. Добавете жълтъците към гъбите и сиренето фета. Добавете майонеза. С помощта на пасатор пасирайте плънката до гладка смес.

Напълнете половинките яйца със сместа от гъби. Ако ви остане, използвайте я за намазване на сандвич – много е вкусно!

За да предотвратите търкалянето на половинките яйца с пълнеж в чинията, отрежете дъната им с остър нож. Поставете яйцата в чиния. Пълните с плънка яйца гарнирайте с майонезена „змия“ и листа от магданоз.

Поръсете със смлян черен пипер или „зелен прах“ - сушен копър и магданоз, смлени на фин прах в кафемелачка. Резултатът е вкусен и впечатляващ. Това студено предястие може да се приготви няколко часа преди сервиране и да се съхранява в хладилник.

Бележка

Как да сварите яйца, така че да се белят лесно. Извадете яйцата предварително от хладилника и ги оставете на стайна температура за 30 минути до един час. Сложете яйцата в тенджера и ги залейте със студена вода. Оставете да заври. Варете 1 минута, след което изключете котлона. Покрийте тенджерата с капак. Оставете ги да престоят 10 минути.

Отцедете горещата вода, долейте със студена вода и добавете няколко кубчета лед. Внимателно натиснете черупките, за да се счупят, след което оставете яйцата да престоят в студената вода, докато се охладят напълно. Този метод не винаги работи, но обикновено е ефективен.

Добър апетит!

Цвета Господинова
