Грижа за далиите през април за по-силни растения и богат летен цъфтеж

Април е моментът, в който далиите започват да се връщат към ритъма на градината. След като са били в покой в ​​продължение на месеци, това е моментът, в който грудките внимателно се връщат в растеж или се пресаждат в саксии, за да започнат сезона по-рано.

Може би все още не изглежда особено вълнуващо, но ако се чудите какво да правите с далиите през април, това е етапът, който тихо подготвя всичко. Това, което правите сега, има пряко влияние върху това колко силни, здрави и цъфтящи ще бъдат вашите растения по-късно.

Също така е подходящ момент да направите равносметка на видовете далии, които отглеждате. По-високите, по-буйни сортове ще се нуждаят от малко повече внимание в началото, докато по-дребните видове често са по-толерантни. Така или иначе, ако искате да отглеждате далии добре, ключът е да не бързате. Те реагират най-добре на постоянна топлина, добра светлина и леко поливане.

Ако сте отглеждали далии миналата година, сега си струва да отделите малко време, за да прегледате добре клубените, преди да ги засадите или да ги пресадите в саксия. Здравите трябва да са твърди и леко пухкави на допир. Ако нещо е меко, кухо или показва признаци на гниене или мухъл, е малко вероятно да поникне отново и е най-добре да го изхвърлите.

Това е и добър момент да разделите по-големи туфи, ако е необходимо. Стига всяка секция да има поне едно видимо растящо око, тя има потенциал да се превърне в ново растение. Това е лесен начин да изградите колекцията си, но възнаграждава нежния подход – боравете с тях внимателно, тъй като повредите на този етап могат да забавят развитието на растенията, преди дори да са успели да поникнат.

Ако има една задача, която наистина подготвя далиите за успех през април, това е засаждането на грудките в саксии и привеждането им в плавен растеж под покритието. Това ви дава много по-голям контрол върху условията и в повечето случаи води до по-ранен цъфтеж и по-силни, по-надеждни растения. Това е и най-лесният начин да отглеждате далии в саксии, ако нямате много място или просто искате по-лесно управляемо начало на сезона.

Както обяснява Рейчъл Бул , ръководител на отдел „Градини“ в Homes & Gardens, април е по-важен за това да се даде правилният старт на далиите, без да се усложняват прекалено нещата: „Средата на април е моментът, в който винаги започвам да засаждам грудките на далиите, готова да насърча първите признаци на растеж, преди да ги засадя в лехите по-късно през годината.

Винаги използвам многофункционална почвена смес без торф, за да подобря дренажа. Грудките на далиите не обичат да са подгизнали, така че колкото по-добър е дренажът в саксиите ви, толкова по-добри резултати ще получите. Засаждам ги с грудките, обърнати надолу в почвата, и не твърде дълбоко.“

„Моят най-добър съвет е да оставя малка част от стъблото открита, за да може светлината да достигне до нея и да помогне за задействане на силен нов растеж. Съхранявам саксийните далии на светло място, защитено от замръзване – често в студена рамка като тази дървена преносима версия – където са защитени, но все пак получават много светлина. Оттам поливам леко и редовно, докато не са готови да се преместят навън след около 6-8 седмици.“

Това, което най-много се откроява, е сдържаността. Всичко е леко, добре дренирано и контролирано – нищо прибързано или прекалено, просто правилните условия, за да могат растенията да се събудят със собствено темпо.

Поливайте леко, за да избегнете неуспехи

Лесно е да се предположи, че новите издънки се нуждаят от много вода, но далиите всъщност са точно обратното в началото. Преполиването през април е един от най-бързите начини да загубите грудките, преди да са се развили напълно. Стремете се към компост, който е леко влажен – влажен на допир, но никога мокър. Когато започнат да се появяват издънки и растежът се ускори, можете постепенно да увеличавате поливането, но дори и тогава става въпрос за постоянство, а не за количество.

Задръжте засаждането на открито, докато условията не станат подходящи

Дори и да видите издънки през април, все още е твърде рано да засаждате далии на открито в повечето райони. Температурите на почвата обикновено са все още хладни и късна слана може да провали седмици на внимателен растеж за една нощ. Много по-безопасно е засега да ги държите под покрив и да изчакате до късна пролет, когато условията са се затоплили правилно. Малко търпение на този етап наистина се отплаща по-късно през сезона.

Планирайте градинската си декорация и поддръжка рано

Докато вашите далии са все още в саксии, струва си да планирате предварително окончателното им място в градината. Те се представят най-добре на слънчево място с известна защита от силни ветрове, засадени в добре дренирана, плодородна почва, където могат да се установят без конкуренция или стрес.

Направете това за буен цъфтеж на далиите

На този етап е полезно да помислите за съпътстващи растения. Помислете какво да отглеждате с далии, за да подобрите визията и да подпомогнете дълъг сезон на интерес, като същевременно имате предвид какво никога да не отглеждате с далии – особено всичко, което ще ги засенчи, ще се конкурира твърде силно за хранителни вещества или ще им пренапълни пространството, докато се развиват.

Това е и подходящият момент да помислите за структурна опора. По-високите сортове почти сигурно ще се нуждаят от подпори по-късно през сезона, така че планирането на това рано означава, че можете да поставите опори, без да нарушавате корените, след като растенията активно растат.