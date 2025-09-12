Само така е правилно да пресадите далиите

Ако отглеждате далии, вероятно ще искате да увеличите посадъчния си материал. Можете лесно да направите това с много сортове, като събирате и отглеждате семена, вземате резници или разделяте корена. След като разсадът и резниците развият достатъчна коренова система и опасността от замръзване отмине, ще трябва да пресадите далии на открито.

Кога е идеалното време за засаждане на далии?

Растенията, които растат от резници или разделяне на корена, са точни копия на оригиналното или майчиното растение. Растенията, които растат от семена, са нови сортове, които сте създали сами (заедно с помощта на пчелите!). След като далиите, започнали от семена или резници и отглеждани в саксии, станат достатъчно големи, пресаждането на далии ви позволява да преместите домашните си далии в по-големи контейнери, повдигнати лехи, сандъчета за прозорци или смесени лехи. По този начин те могат да достигнат сезона на цъфтеж в пика на здравето.

Ето как да се уверите, че пресаждате далии в точното време, по най-добрия начин и с най-добрите последващи грижи.

Далиите, отгледани от семена или резници, се пресаждат лесно в градината през пролетта. Също така, корените, разделени през пролетта, се пресаждат дълбоко в земята. С правилната подготовка и грижи, пресадените далии могат да продължат да цъфтят през цялото лято и до късно през есента.

Ако не сте подготвили мястото си за засаждане, направете го, докато чакате температурите да се затоплят. Вземете анализ на почвена проба, за да разберете от какви добавки (ако има такива) се нуждае почвата ви.

Без почвена проба можете да внесете компост или добре угнил оборски тор около две седмици преди да очаквате да засадите вашите конкретни сортове далии . Като алтернатива можете да приложите тор с ниско съдържание на азот – нещо със съотношение 5-10-5 или 5-10-10

Как да пресадим далии

Ще знаете кога да пресадите разсад от далии, защото корените ще запълнят саксията. Ако последните слани са отминали, започнете да закалявате разсада, което отнема от седмица до 10 дни. Изнасяйте саксиите навън на сенчесто място през деня и ги внасяйте обратно през нощта. Правете това ежедневно, но всеки ден увеличавайте количеството слънце, което растенията получават. Закаляването им дава най-добрия шанс да се развият в красиви летни цъфтящи растения.

За да засадите разсад, изкопайте дупка с дълбочина около 2,5 см от кореновата бала. Поставете растението, след което го запълнете с почва до нивото на земята. Полейте растението добре. Забийте кол в земята до растението, приблизително толкова висок, колкото ще порасне то. Добавянето на кол сега, а не по-късно, ще предотврати повреда на корените или грудките.