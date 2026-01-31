Грижа за кокичетата в градината

Гледката на издънки на кокичета, покачващи се от покритата със сняг земя, е един от първите признаци, че пролетта е близо. Някога се е смятало, че листата им са термогенни, произвеждайки собствена топлина, за да се стопят през снега. По-вероятно е обаче това да е термичен ефект от слънчевата светлина, която нагрява върховете на листата по-топло от околния сняг. Всяка луковица образува 2-3 тесни, зелени листа и едно цветно стъбло.

Galanthus nivalis , наричан още кокиче, е луковично многогодишно растение, произхождащо от Европа и Югозападна Азия. То е избягало от градините и се е натурализирало в части от източна Северна Америка. То е истински предвестник на пролетта, който обикновено цъфти от края на февруари до края на март в района на Сейнт Луис, като често подава главата си през снежната покривка, ако има такава. Общото наименование се отнася до предполагаемата прилика на цветовете с капки сняг. Всяко цвете има шест листчета (три разперени външни листчета и три по-къси вътрешни).

Името на рода произлиза от гръцките думи gala , означаващи мляко, и anthos, означаващо цвете, по отношение на цвета на цветовете.

Още: На каква дълбочина се засаждат кокичетата през есента

Кога да засадите:

Засадете спящи луковици през есента. Засаждането на зелено може да се извърши през пролетта след цъфтежа.

Къде да засадите:

Те се развиват добре под късно разлистващи се широколистни дървета, които позволяват на слънчева светлина да огрява листата на кокичето, докато то расте в началото на пролетта. Вечнозелените растения не пропускат достатъчно пролетна слънчева светлина, за да растат добре.

Още: Знаете ли кога точно цъфтят кокичетата

Как да засадите:

Засадете луковиците на дълбочина 5-7,5 см, на разстояние приблизително 7,5 см една от друга, с върховете им нагоре. Полейте добре, за да уталожите почвата.

Препоръчително е да носите ръкавици при засаждане, за да избегнете евентуално дразнене на кожата.

ГРИЖА ЗА КОКИЧЕТА

Още: Какво са лекували в миналото с кокиче и ракия българите?

Почва:

Влажна, богата на хумус, добре дренирана почва.

Торове:

Диворастящите галантуси се оправят доста добре сами, но ако растат в саксии или контейнери, ще им е необходим богат на калий тор. Той трябва да се прилага на всеки 7-10 дни от появата на листата до началото им на пожълтяване и увяхване. Мулч от компост през есента също може да помогне за подхранването на растящите луковици.

Още: Кокичета с ракия – за орлово зрение и против грип

Поливане:

Лека до умерена вода. Почвата трябва да остане влажна през целия вегетационен период.

Размножаване:

Луковиците на кокичетата ще се размножат и ще се натурализират, ако бъдат оставени на необезпокоявано място. Те лесно се изкопават, разделят и пресаждат. Изкопавайте ги по всяко време, след като листата са отцъфнали, от средата до края на пролетта до началото на есента.

Още: По стари български рецепти: какви болести може да излекувате само с кокиче и ракия?

Луковиците на галантуса са склонни да изсъхват, ако се оставят извън земята, така че ги засадете отново веднага. До средата на есента те ще са започнали да растат отново и не бива да се безпокоят, докато не прецъфтят.