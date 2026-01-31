Спорт:

Грижа за кокичетата в градината

31 януари 2026, 15:15 часа 0 коментара
Грижа за кокичетата в градината

Съдържание:

Гледката на издънки на кокичета, покачващи се от покритата със сняг земя, е един от първите признаци, че пролетта е близо. Някога се е смятало, че листата им са термогенни, произвеждайки собствена топлина, за да се стопят през снега. По-вероятно е обаче това да е термичен ефект от слънчевата светлина, която нагрява върховете на листата по-топло от околния сняг. Всяка луковица образува 2-3 тесни, зелени листа и едно цветно стъбло.

Galanthus nivalis , наричан още кокиче, е луковично многогодишно растение, произхождащо от Европа и Югозападна Азия. То е избягало от градините и се е натурализирало в части от източна Северна Америка. То е истински предвестник на пролетта, който обикновено цъфти от края на февруари до края на март в района на Сейнт Луис, като често подава главата си през снежната покривка, ако има такава. Общото наименование се отнася до предполагаемата прилика на цветовете с капки сняг. Всяко цвете има шест листчета (три разперени външни листчета и три по-къси вътрешни).

Името на рода произлиза от гръцките думи gala , означаващи мляко, и anthos, означаващо цвете, по отношение на цвета на цветовете.

Още: На каква дълбочина се засаждат кокичетата през есента

Кога да засадите:

Засадете спящи луковици през есента. Засаждането на зелено може да се извърши през пролетта след цъфтежа.

Къде да засадите:

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Те се развиват добре под късно разлистващи се широколистни дървета, които позволяват на слънчева светлина да огрява листата на кокичето, докато то расте в началото на пролетта. Вечнозелените растения не пропускат достатъчно пролетна слънчева светлина, за да растат добре.

Още: Знаете ли кога точно цъфтят кокичетата

Как да засадите:

Засадете луковиците на дълбочина 5-7,5 см, на разстояние приблизително 7,5 см една от друга, с върховете им нагоре. Полейте добре, за да уталожите почвата.

Препоръчително е да носите ръкавици при засаждане, за да избегнете евентуално дразнене на кожата.

ГРИЖА ЗА КОКИЧЕТА

Още: Какво са лекували в миналото с кокиче и ракия българите?

Почва:

Влажна, богата на хумус, добре дренирана почва.

Торове:

Диворастящите галантуси се оправят доста добре сами, но ако растат в саксии или контейнери, ще им е необходим богат на калий тор. Той трябва да се прилага на всеки 7-10 дни от появата на листата до началото им на пожълтяване и увяхване. Мулч от компост през есента също може да помогне за подхранването на растящите луковици.

Още: Кокичета с ракия – за орлово зрение и против грип

Поливане:

Лека до умерена вода. Почвата трябва да остане влажна през целия вегетационен период.

Размножаване:

Луковиците на кокичетата ще се размножат и ще се натурализират, ако бъдат оставени на необезпокоявано място. Те лесно се изкопават, разделят и пресаждат. Изкопавайте ги по всяко време, след като листата са отцъфнали, от средата до края на пролетта до началото на есента.

Още: По стари български рецепти: какви болести може да излекувате само с кокиче и ракия?

Луковиците на галантуса са склонни да изсъхват, ако се оставят извън земята, така че ги засадете отново веднага. До средата на есента те ще са започнали да растат отново и не бива да се безпокоят, докато не прецъфтят.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
кокиче градинарство градина
Още от Градинарство
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес