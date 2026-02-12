Имате мухъл в саксията? Продукт от кухненския шкаф ще ви отърве от него веднага!

През зимата не е чудно, че се появява мухъл по стайните растения. По това време на годината, когато условията в дома ви се променят, е лесно да се допусне грешка в грижите, което води до бяло или сивкаво покритие по повърхността на почвата. Как можете да се отървете от него и защо е необходимо? Ето най-добрите домашни средства за борба с мухъла в саксиите.

Защо се появява мухъл в саксиите?

През зимата влажната почва в саксиите често се превръща в развъдник на мухъл. Той се вижда на повърхността като бяло или сиво покритие, но прониква много по-дълбоко, развивайки се като сложна мрежа в почвата. Мицелът изглежда незабележим, но трябва да сте наясно колко вреден е за вашите растения. Ако се пренебрегне, може да доведе до увяхване или дори смърт на любимите ви цветя.

Чудите се защо се появява мухъл в саксията ви? Най-честата причина е прекомерното поливане. През зимата растенията растат по-бавно и изискват по-малко вода, отколкото през вегетационния период, така че не трябва да се поливат толкова често, колкото през лятото. Преполиването е често срещана грешка, както и отглеждането в тежка, лошо дренирана почва, което създава идеална среда за мухъл.

Липсата на циркулация на въздуха също допринася за развитието на мухъл в саксийната почва. Проветряваме стаите по-рядко през зимата, което означава, че почвата остава влажна по-дълго. Почвата изсъхва по-бавно и растежът на мицела се ускорява, когато липсва слънчева светлина и саксията постоянно се охлажда на студен перваз на прозореца.

Ценен съвет: Растежът на мухъл в саксия не е непременно мухъл. Твърд, жълтеникав растеж може да показва поливане на растението с чешмяна вода и не е толкова вреден, колкото мицелът, който расте в почвата.

Домашни средства за мухъл в саксии

Растежът на мухъл в саксията може да бъде предотвратен. През зимата поливайте растението пестеливо, когато горният слой почва изсъхне, и след това излейте излишната вода от чинийката. Поставете саксията върху коркова подложка или дъска, за да не стои на студена повърхност. Растението трябва да има достъп до светлина, но е най-добре да го преместите на няколко сантиметра от хладен прозорец. През зимата не забравяйте да проветрявате помещенията, където държите растенията си, като избягвате течение.

Какво трябва да направите, ако в саксията вече се развива мухъл?

Отстранете горния слой почва (около 2 см) и надупчете останалата почва с вила или дървена пръчка, за да я разрохкате.

Поръсете леко със смляна канела, която действа като естествен фунгицид и предотвратява по-нататъшния растеж на мухъл.

Допълнете липсващата почва, за предпочитане като я смесите с малко перлит или едър пясък. Канелата е чудесна за борба с мухъла и заздравяване на растението, но ако желаете, можете да поръсите почвата с активен въглен или да я напръскате с разреден водороден прекис (1 супена лъжица водороден прекис и 4 супени лъжици чешмяна вода) или екстракт от чесън.

