"Ужасяващи психопатни черти": Д-р Гълъбова ужасена от липсата на емоция у майка на момче от групата на Калушев

Бях впечатлена от липсата на емоция у майката на момче, което е било част от групата на Ивайло Калушев, в интервю, дадено пред Бенатова и Шикерова. Това ме застреля. Как може една майка да говори без емоция за сина си. В 25-те години, в които бях съдебен експерт по психиатрия, много пъти съм ходила по следствени арести и затвори. Там се вият едни опашки от майки, за да занесат колети на порасналите им деца, които са извършили престъпление. Тук нямаше никаква емоция. Това заяви в ефира на bTV д-р Цветеслава Гълъбова, директор на Националната психиатрична болница "Св. Иван Рилски", във връзка със случая "Петрохан".

Тя си обяснява това с особената личностнова структура на тези хора. "У тази майка имаше ужасяващи психопатни черти", каза тя.

Припомняме, че от интервюто стана ясно, че синът ѝ е първият, който споделя, че е имало сексуално посегателство срещу него от страна на Калушев. Майката обаче казва, че нито за миг не му е повярвала и нарича сина си „моралният убиец“ на шестимата.

Тихомир Безлов е скептичен към версията за "убийство отвън". "Каква ще е тази криминална структура, която ще организира такова псевдо самоубийство. Те просто ще отидат и ще ги застрелят", коментира той.

Гълъбова също отхвърли тази версия и добави, че има много ритуалност в случилото се. „Когато хората са с особена личностнова структура, са способни да извършат такова нещо. Когато са под влияние на някакви крайни религиозни практики, са способни да извършат такова нещо“, каза тя.

"За мен не е чудно, че толкова време нещата не са изяснени, защото става дума за нещо ужасяващо – това са шест трупа. Ще е много трудно да се стигне до истината", каза д-р Гълъбова. Тя уточни, че и в този случай избира да вярва на това, което казват институциите.

„След това интервю се приближавам към официалната версия, но действително аз толкова разделено общество по криминален случай не съм виждал. Привържениците на едната и другата версия са като две секти“, коментира Безлов.