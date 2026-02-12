Любопитно:

Поглъщат цели гуми: Кратери по Околовръстното шосе на София

12 февруари 2026, 8:15 часа 280 прочитания 0 коментара
Призиви да се избягва премиаването по Околовръстното шосе по посока от Горна баня към "Люлин" заляха социалните мрежи. Шофьорите сигнализират за огромни дупки, които забавят трафика, а заради лошото състояние на пътя редовно разбиват колите си. Положението се е влошило след разтопяването на последния сняг. Кратерите са толкова големи, че поглъщат цели гуми и чупят предници, алармират потърпевши.

Много сигнали, но без резултат

Лозан Тодоров споделя, че всеки ден шофира през участъка, като нормалното времетраене за преминаването е 1-2 минути, а той го изминава за около половин час. "В тъмната част на деня видях как с един камион минаха да запълнят дупките - с лопати работниците хвърляха асфалт. Подавах множество сигнали за разбития път до СО и АПИ. Имам информация, че се обработват, институциите знаят за проблема", посочи той в ефира на Нова телевизия.

Петър Вутов от Асоциация за квалификация на автомобилистите препоръча на водачите да преминават с не повече от 2-3 км/ч покрай отбивката за Горна баня, тъй като състоянието на пътната настилка е много лошо. "Автомобилите със специален режим трябва да бързат и минават на свой риск през този участък. Виждаме, че има изпаднали тасове в дупките, това значи, че са дълбоки около 25 см, може да се счупи джанта, да се спука гума или пък да настъпи друга сериозна повреда в автомобила ви", предупреди експертът.

От Столичната община заявиха, че са предвидили средства за ремонт, но през зимните месеци не е възможно да се извърши полагане на топла асфалтова смес, а има риск да се отворят нови дупки.

От АПИ обясниха, че заплащат на общината за поддръжката на пътя.

Виолета Иванова
