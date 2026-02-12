Поглъщат цели гуми: Кратери по Околовръстното шосе на София

Призиви да се избягва премиаването по Околовръстното шосе по посока от Горна баня към "Люлин" заляха социалните мрежи. Шофьорите сигнализират за огромни дупки, които забавят трафика, а заради лошото състояние на пътя редовно разбиват колите си. Положението се е влошило след разтопяването на последния сняг. Кратерите са толкова големи, че поглъщат цели гуми и чупят предници, алармират потърпевши.

ОЩЕ: Тежка катастрофа с жертва на Околовръстното шосе в София

Много сигнали, но без резултат

Лозан Тодоров споделя, че всеки ден шофира през участъка, като нормалното времетраене за преминаването е 1-2 минути, а той го изминава за около половин час. "В тъмната част на деня видях как с един камион минаха да запълнят дупките - с лопати работниците хвърляха асфалт. Подавах множество сигнали за разбития път до СО и АПИ. Имам информация, че се обработват, институциите знаят за проблема", посочи той в ефира на Нова телевизия.

Петър Вутов от Асоциация за квалификация на автомобилистите препоръча на водачите да преминават с не повече от 2-3 км/ч покрай отбивката за Горна баня, тъй като състоянието на пътната настилка е много лошо. "Автомобилите със специален режим трябва да бързат и минават на свой риск през този участък. Виждаме, че има изпаднали тасове в дупките, това значи, че са дълбоки около 25 см, може да се счупи джанта, да се спука гума или пък да настъпи друга сериозна повреда в автомобила ви", предупреди експертът.

От Столичната община заявиха, че са предвидили средства за ремонт, но през зимните месеци не е възможно да се извърши полагане на топла асфалтова смес, а има риск да се отворят нови дупки.

От АПИ обясниха, че заплащат на общината за поддръжката на пътя.