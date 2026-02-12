ЕС прие окончателно: Край на безплатното пазаруване от китайски сайтове, удрят ни със солени такси

Европа предприе окончателен ход срещу масовото безплатно пазаруване от евтини китайски сайтове. Съветът на Европейския съюз одобри официално нови митнически правила за артикулите, съдържащи се в малки колетни пратки, влизащи в ЕС, основно поръчани онлайн.

Към момента такива колетни пратки влизат безмитно в ЕС, което води до нелоялна конкуренция за европейските търговци, смята Брюксел.

"С разрастването на електронната търговия в световен мащаб митническите правила на ЕС трябва да се развиват със същия темп. Премахването на остарялото освобождаване за малки колетни пратки ще спомогне за подпомагане на предприятията в ЕС и ще затрудни безскрупулните търговци. Сега трябва да постигнем решителен напредък по цялостната митническа реформа, която е ключова част от пъзела за повишаване на конкурентоспособността и сигурността на ЕС", заяви кипърският министър на финансите Макис Керавнос.

3 евро такса за всеки артикул от юли

Приетото споразумение премахва основаното на прагова стойност освобождаване от мита за пратки на стойност под 150 евро, влизащи в ЕС.

Поради това митническите тарифи ще започнат да се прилагат за всички стоки, влизащи в ЕС, след като започне да функционира центърът за митнически данни на ЕС, който се обсъжда като част от по-широка основна реформа на митническата рамка. Понастоящем това се очаква през 2028 г.

Дотогава държавите-членки на ЕС се споразумяха да въведат временно фиксирано мито в размер на 3 евро за стоките в малки пратки на стойност под 150 евро, изпратени директно на потребителите в ЕС.

От 1 юли 2026 г. митото ще се събира за всяка различна категория артикули, идентифицирани чрез техните тарифни подпозиции, съдържащи се в дадена пратка.

Източник: Getty Images

Пример

Ако сте си поръчали дрехи, например 1 блуза от коприна и 2 вълнени блузи, поради различните им тарифни подпозиции, пратката съдържа две отделни позиции и следва да се плати мито в размер на 6 евро.

Позицията на ЕС е, че новата система ще има положително въздействие както върху бюджета на Съюза, така и върху националните публични финанси, тъй като митата представляват традиционен собствен ресурс на Съюза и държавите-членки задържат част от тези суми като разходи по събирането. Мярката се различава от предложената т.нар. "такса за обработка", която понастоящем се обсъжда в контекста на пакета за реформа на митниците.

Следващите стъпки

Временното фиксирано мито в размер на 3 евро ще се налага за всяка категория артикули, съдържащи се в малък колет, влизащ в ЕС от 1 юли 2026 г. до 1 юли 2028 г., като мярката може да бъде удължена по целесъобразност. След като новият център за митнически данни на ЕС започне да функционира, това временно мито ще бъде заменено от обичайните митнически тарифи.

Според Европейската комисия обемът на малките пакети, пристигащи в ЕС, се е удвоявал всяка година от 2022 г. насам. През 2024 г. 4,6 милиарда такива пратки са влезли на пазара на ЕС. 91% от малките пратки пристигат от Китай.

В по-общ план понастоящем ЕС работи за реформиране на митническата си система, така че да може да се справи със значителния натиск, произтичащ от увеличените търговски потоци, разпокъсаните национални системи, бързото разрастване на електронната търговия и променящите се геополитически реалности. В ход са преговори между Съвета и Европейския парламент относно реформата, включително относно създаването на център за митнически данни под надзора на нов митнически орган на ЕС.