Искате перфектна тревна площ? Никога не правете тези 4 неща след дъжд

Грижата за тревата непосредствено след дъжд често е по-скоро вредна, отколкото полезна. Мократа трева лесно се уврежда както от пешеходния трафик, така и от тежестта на техниката, която се движи по нея. Ако са налице болести, те се разпространяват във влажната и топла среда, която е характерна за дъждовното време.

Въпреки че е добре да наторявате тревата или да прилагате препарат за унищожаване на плевели след дъжд, докато листните плочи са сухи, има няколко задачи, които трябва да избягвате. Ето 4-те най-важни задачи за грижа за тревната площ, които трябва да отложите за един или два дни след дъжд, плюс 2, които можете да направите веднага.

Дейности за поддържане на тревата, които трябва да избягвате след дъжд

Косене

Ако тревата е мокра, оставете косачката си паркирана в гаража. Мокрите тревни остатъци полепват по остриетата на косачката, което пречи на машината да ги разпредели равномерно по тревната повърхност. Вместо това косачката оставя след себе си купчини от мокра окосена трева. С течение на времето концентрираните изрезки могат да задушат участъци от тревата и да създадат неугледна ливада.

Косенето на влажна трева може да доведе до набраздяване и цялостно грубо косене. Мокрите тревни стръкове са склонни да се слепват и рядко стоят изправени, за да могат остриетата на косачката да изкосят чисто. Резултатът е неравна тревна повърхност и накъсани тревни стъбла, които са по-податливи на болести.

Косенето на мокра трева е просто опасно. Мократа трева е хлъзгава, а съпътстващата я мокра земя също може да бъде хлъзгава, особено на склонове. В тези трудни условия е лесно да паднете или да загубите контрол над косачката. Косете, когато тревата е суха и повърхността на моравата е твърда.

Аериране

Аерирането веднага след дъжд е рецепта за разочарование. Аераторът работи, като вкарва сонди в горните 2 до 4 сантиметра от почвата и отстранява почвени тапи, които след това се разпадат на повърхността на тревата. При аериране на прекалено мокра морава почвата полепва по сондите и се получава лепкава каша.

Най-добре е да се аерира влажна, но не мокра морава. Планирайте да аерирате тревата два до три дни след значителен дъжд. Аераторът за тревни площи лесно ще потопи сондите в почвата, а извадените почвени тапи ще се отделят свободно.

Започване на проект за обновяване на тревната площ

Отложете премахването на тревата, запълването на ниските места и полагането на тревни площи след значителен дъжд. Повечето проекти за обновяване на тревните площи са свързани с пешеходен трафик и тежко оборудване. Всякакъв вид движение - от пешеходно до трактори за трева - ще доведе до уплътняване на почвата. Почвата е особено податлива на уплътняване непосредствено след дъжд. Тежкото оборудване и прекомерното движение на пешеходци притискат почвените частици по начин, който води до това, че някога рохкавата почва придобива почти бетонна текстура. Уплътнената почва силно ограничава растежа на растенията.

Изчакайте поне няколко дни след дъжд, за да се заемете с проект за обновяване на тревната площ. Повърхността на почвата трябва да е твърда, а почвата в кореновата зона не трябва да е лепкава или прекалено влажна. Когато се съмнявате, отложете с още един ден. След като почвата се уплътни, е трудно да се поправи.

Засяване на тревни семена

Влажната почвена повърхност не е идеална за покълване на семената. Семената на тревата покълват най-добре, когато се разпръскват върху суха или леко влажна почва. След разпръскването на семената почвата се разрохква внимателно, така че да се виждат само 10-15% от тревните семена. Накрая площта се обработва с валяк, за да се осигури добър контакт между семената и почвата. Напоената с дъжд почва прави тези стъпки почти невъзможни. Оставете почвата да изсъхне за няколко дни след обилен дъжд, преди да сеете.

Дейности по поддръжка на тревата след дъжд

Когато почвата е мокра, но нямате търпение да постигнете напредък в грижата за тревната площ, се заемете с тези задачи, които са идеални за дъждовен ден. Не забравяйте да сведете до минимум уплътняването на почвата и да ограничите използването на тежко оборудване върху влажна почва.

Проверете за проблеми с дренажа

Часовете непосредствено след проливен дъжд са чудесно време за оценка на местата, където водата се събира на вашата морава. Ако водата се задържи в даден район повече от 12 часа, помислете за инсталиране на градина с дъждовна вода, вместо да се опитвате да накарате тревата да расте там. Ако има малки вдлъбнатини, които се отцеждат бавно, отбележете ги и планирайте да запълните ниските места с качествен почвен слой и да засеете отново след изсъхване на почвата.

Направете планове за наторяване и аериране

Използвайте един дъждовен ден, за да оцените състоянието на моравата си. Потърсете области, които показват слаб растеж и тънко покритие. Проучете причините за слабия растеж и след това изпълнете планове за подобряване на условията за растеж. Разработването на график за редовно торене и план за аерация може да бъде полезно.

