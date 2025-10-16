Ябълките ще останат вкусни и сочни до пролетта, ако ги увиете в това

Ако тазгодишната реколта от ябълки надмина всички ваши очаквания, вероятно се чудите как да съхраните пресни плодове до пролетта. Често дори дългозреещите сортове не издържат повече от няколко месеца, започвайки да изсъхват или да гният. Има обаче един изключително прост метод, който позволява на ябълките да останат свежи поне до пролетта.

Как да съхраняваме ябълки до пролетта?

За съхранение ще ви е необходима само хартия - пергамент, офис хартия или стар вестник. След това направете следното: Внимателно увийте всяка ябълка в 1-2 слоя хартия, не прекалено плътно. Поставете плодовете в дървени щайги или картонени кутии в шахматен ред, на 2-3 слоя. Поставете ги в хладно помещение с температура +1-+4 °C и влажност 85–90% - това може да е мазе, изолиран балкон или хладилник.

При тези условия ябълките ще се съхраняват безпроблемно до пролетта, без да губят своята сочност, хрупкавост и свеж вкус. Всяка ябълка ще остане свежа, сочна и сладка, сякаш току-що е откъсната от дървото.

Още за съхранението на ябълки

За дългосрочното съхранение на ябълки е важно да се спазват и някои правила при беритбата им.Беритбата трябва да се извършва с платнени ръкавици, за да се избегне увреждане на кората на плода, основната му естествена защита. Всяка рана по ябълките и крушите ще се превърне в входна врата за различни гъбички. Такива плодове се развалят бързо.

Не забравяйте да оставите дръжката; това удължава срока на годност на реколтата.

Само плодовете, откъснати от дървото, са подходящи за съхранение. Те се берат постепенно, от долните клони към горните. Това намалява риска плодовете случайно да паднат от клоните.

Най-добре е да се прибере реколтата преди обяд, когато сутрешният хлад все още е преобладаващ. Плодовете, нагрети от яркото слънце, не се съхраняват добре. Събраната реколта трябва незабавно да се премести в изба или друго хладно, защитено място.

Преди съхранение ябълките винаги се сортират, като се отстраняват всички повредени, натъртени или напукани плодове. Сортирането също е необходимо спрямо големината на плодовете: малките, средните и големите ябълки се съхраняват отделно.

Плодовете, събрани във влажно време, трябва да се изсушат предварително. Ако годината е влажна и дъждовна, ябълките и няма да се съхраняват добре. За да удължите срока на годност на плодовете, можете да ги третирате с домакински продукти като глицерин, пчелен восък, салицилова киселина или прополис. Тази защита ще предотврати загубата на влага и ще ги предпази от гъбички и бактерии.

