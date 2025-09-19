Опитните градинари използват този лесен метод, за да запазят ябълките свежи месеци наред

За да съхраните ябълките, био градинарите използват прост трик: Те потапят плодовете в гореща вода. Това обаче работи само ако за съхранение се използват само безупречни, ръчно брани и напълно здрави ябълки.

Плодовете с натъртвания, гнили петна, увреждания по кожата или гъбични или плодови червеи трябва да се сортират по време на беритбата и да се използват незабавно или да се изхвърлят. След това ябълките се съхраняват отделно по сорт, тъй като есенните и зимните ябълки се различават значително по зрялост и срок на съхранение.

Накратко: Как можете да съхраните ябълки?

За да запазите ябълките за съхранение и да намалите гниенето им, можете да потопите плодовете в гореща вода с температура 50 градуса по Целзий за няколко минути. Това убива повечето микроби и спори. Оставете ябълките да изсъхнат на открито за около осем часа и след това ги съхранявайте на хладно и тъмно място.

Забележка: Не всички сортове са подходящи за третиране с гореща вода.

Гниенето при съхранение може да унищожи цялата реколта

Но дори и стриктно да спазвате тези правила, отделните плодове все още могат да изгният. Гниенето при съхранение се причинява от три различни гъбички Gloeosporium, които колонизират клоните, листата и самите ябълки.

Гъбичките заразяват плодовете особено по време на влажно и мъгливо време през лятото и есента. Спорите зимуват в мъртва дървесина, паднали плодове и белези от листата. Дъждът и влагата във въздуха пренасят спорите върху плодовете, където те се установяват в малки наранявания по кожата.

Трудната част е, че ябълките изглеждат здрави дълго след беритбата, тъй като гъбичните спори се активират само по време на съхранение, когато плодът узрее. След това ябълката започва да гние конично отвън навътре. Те стават кафяво-червени и кашави на петна с размер от два до три сантиметра. Месото на заразената ябълка е горчиво. Поради тази причина складовото гниене се нарича още „горчиво гниене“.

Дори при годни за съхранение сортове като „Roter Boskoop“, „Cox Orange“, „Pilot“ или „Berlepsch“, които визуално имат непокътната кожица и са без натъртвания, заразяването с Gloeosporium не може да бъде предотвратено трайно. Рискът от инфекция се увеличава с увеличаване на зрялостта.

Твърди се също, че плодовете от стари ябълкови дървета са по-застрашени от тези от млади дървета. Тъй като гъбичните спори от заразените ябълки понякога могат да се разпространят върху здрави, гнилите ябълки трябва да се отстранят незабавно.

Консервиране на ябълки в гореща водна баня

Докато конвенционалните ябълки се третират с фунгициди преди съхранение, биологичното земеделие се е доказало като прост, но високоефективен метод за консервиране на ябълките и намаляване на гниенето при съхранение. Третирането с гореща вода включва потапяне на ябълките във вода с температура 50 градуса по Целзий за две до три минути.

Важно е температурата да не пада под 47 градуса по Целзий, така че трябва да я проверите с термометър и да добавите гореща чешмяна вода, ако е необходимо. След това ябълките се оставят навън да съхнат за около осем часа и след това се съхраняват в хладна и тъмна изба.

Внимание! Не всички сортове ябълки могат да се консервират с гореща вода. Някои развиват кафява кора. Затова е най-добре първо да тествате с няколко тестови ябълки. За да убиете гъбични спори и други патогени от предходната година, трябва също така да избършете рафтовете на мазето и щайгите за плодове с парцал, напоен с оцет, преди съхранение.

