Най-доброто време за засаждане на ябълкови дървета

Засаждането на ябълково дърво е едно възхитително пътешествие, което не само подчертава красотата на вашия ландшафт, но и осигурява радостта от домашно отглежданите плодове. С правилните грижи и условия, ябълковото дърво може да вирее в продължение на много години, предлагайки изобилна реколта сезон след сезон.

Въпреки това, времето играе жизненоважна роля за успеха на вашето ябълково дърво. Разбирането на най-добрите практики за засаждане гарантира, че дървото ви ще процъфтява и ще дава плодове в продължение на години. В тази статия експертите разглеждат ключовите фактори, които трябва да се вземат предвид при засаждането на ябълково дърво, включително идеалното време за засаждане, местоположението и съветите за грижа, които да помогнат на дървото ви да процъфтява.

Кога да засаждаме ябълкови дървета

Засаждането на ябълкови дървета в подходящото време е от решаващо значение за тяхното утвърждаване и дълголетие. Следвайте тези срокове за засаждане и ще наблюдавате как дървото ви процъфтява

Есенно засаждане

В по-топлите райони на отглеждане Конауей препоръчва късна есен като идеално време за засаждане на ябълкови дървета. „Комбинацията от топла почва и по-хладни температури на въздуха позволява на дърветата да пуснат корени добре през зимните месеци“, казва той. Това насърчава корените да се развиват по-интензивно, осигурявайки на дървото по-здрава основа и по-голяма възможност да процъфтява, когато растежът започне отново през пролетта.

Засаждане на дървета с голи корени

За разлика от саксийните дървета, дърветата с голи корени са дървета, които се изкопават и съхраняват без почва около корените си, оставяйки корените открити. Според Конауей, тези дървета трябва да се засаждат, докато са в латентно състояние, обикновено в началото на пролетта или късната есен, тъй като откритите им корени са силно уязвими към загуба на влага. „Засаждането в средата на зимата може да увеличи вероятността от повреди от замръзване или въздушни джобове около замръзнали буци почва, което може да изсуши корените“, казва той.

Кога не е добре да засаждате ябълкови дървета

Конауей съветва да не се засаждат ябълкови дървета в периоди на екстремни температури и стрес от околната среда, като например летни жеги или дълбоки зимни слани, за да се осигури здравословно развитие на корените. Засаждането в екстремни условия може също да увеличи натиска от вредители и да намали качеството на плодовете. Въпреки че той отбелязва, че саксийните ябълкови дървета могат да издържат на засаждане през лятото, те изискват редовно поливане, за да се смекчи топлинният стрес, така че е най-добре да се придържате към пролетно или есенно засаждане.

Съвети за засаждане

Имайте предвид тези съвети, когато засаждате ябълкови дървета в градината си за оптимален успех.

Изкопайте дупка с правилния размер

Когато засаждате ябълково дърво, е важно да подготвите дупка с подходящ размер, за да могат корените да растат успешно, според Рей Уайт, управител на овощната градина на Уайт. Стремете се да създадете дупка, която е два пъти по-голяма от кореновата бала, но не по-дълбока от самата коренова бала. Това ще осигури достатъчно място за корените да се разтегнат и развият правилно.

Подрязване на корените

Преди засаждане, Уайт препоръчва подрязване на корените на ябълковото дърво. Това ще стимулира по-здравословния растеж на корените навън, като предотврати образуването на опасващи корени, за които е известно, че кръжат и ограничават ствола на дървото, ограничавайки потока от вода и хранителни вещества. Подрязването на корените също така насърчава по-балансирана коренова система, която подпомага бъдещия растеж на дървото.

За да подрежете корените, започнете с внимателно разтягане на корените, за да разплетете всички, които са се увили около кореновата топка. След това използвайте чисти, остри ножици, за да премахнете всички мъртви или повредени корени. Накрая подрежете по-дългите корени, за да балансирате съотношението корен-издънка.

Съвети за последваща грижа

След като успешно засадихте новото си ябълково дърво, правилната грижа за него е от решаващо значение, за да се гарантира неговият процъфтяващ растеж.

Кладенец за вода

След засаждането, Уайт препоръчва обилно поливане на новото ви дърво. Това ще гарантира, че новозасадените корени ще получат достатъчно влага, ще помогне на почвата да се уталожи около тях, ще премахне въздушните джобове и ще насърчи здравословното развитие на корените. Поливайте дървото бавно и обилно, като поддържате почвата влажна, но не и подгизнала.

Торете ежегодно

Уайт препоръчва ежегодно торене на ябълковото дърво за оптимално здраве. Идеалното време за това е ранна пролет, точно когато започва вегетационният период. Този тласък на хранителни вещества е от решаващо значение за насърчаване на здравословния растеж и подобряване на производството на плодове.

Когато избирате тор, балансирана формула за овощни дървета е най-добрият вариант. За да адаптирате подхода си допълнително, помислете за провеждане на почвен тест. Този тест ще ви даде представа за специфичните нужди на вашето дърво, тъй като здраво дърво, което расте в богата на хранителни вещества почва, може да не се нуждае от допълнително торене.

Добавете мулч

Нанесете слой мулч с дебелина от 7,5 до 10 см , като слама или кора, около основата на дървото, като се уверите, че не докосва ствола, тъй като това може да доведе до гниене на корените. Нанасянето на мулч помага за задържане на влагата и действа като средство за потискане на плевелите . Мулчът също така помага за изолиране на корените през студените зимни месеци.