Как да държите кърлежите далеч от двора си

Кърлежите са огромен проблем. Те пренасят всякакви болести и могат да разболеят вас, вашето семейство и вашите домашни любимци. За съжаление, те са и мънички и това прави доста трудно да ги държите далеч от моравата си. Смята се, че пестицидите са силен противник срещу тези малки същества, но те може да не са толкова ефективни, колкото бихте се надявали. Кърлежите са склонни да се крият на хладни и влажни места, като например листата, което означава, че вашият спрей с пестициди може да не ги достигне. Това има и недостатъка да навреди на вашите добри насекоми посетители, като пчели и пеперуди.

За щастие, Consumer Reports предлага алтернатива на пестицидите за намаляване на броя на кърлежите, които посещават двора ви – косене. Въпреки че тези малки животни често се срещат в гореща среда, те не обичат да стоят директно на слънце.

Така че, ако искате да държите кърлежите навън, трябва да намалите сенчестите места, където могат да се скрият. Въпреки че може да не се замисляте, един от най-добрите източници на сянка за тези малки вредители всъщност е тревата. Ако моравата ви стане твърде висока, тя има сенчеста пътека през почти цялата ви морава. Всъщност, обраслите тревни площи са едно от често срещаните неща във вашия двор, които биха могли да примамват кърлежи . Не можете просто да използвате косачка, за да уловите по-голямата част от площта. Също така е добре да обработите краищата и труднодостъпните места с косачки за коса или нещо подобно.

„Кърлежите обичат да се катерят по високите стръкове трева и да търсят възможности за търсене – шансът да се хванат за животни като елени или хора“, заяви Джоди Ганглоф-Кауфман, координатор на Програмата за интегрирано управление на вредителите в Корнел, в разговор с Consumer Reports, потвърждавайки, че поддържането на двора ви може да бъде полезно за отблъскване на кърлежите.

Въпреки че трябва да поддържате тревата си къса за тази алтернатива на пестицида, не бива да я косите твърде ниско. По-важно е да я подрязвате редовно. Оставете тревата да достигне малко над 10 см височина, след което я косете до около 7,5 см. Съсредоточете се върху правенето на тези редовни, малки косения около веднъж седмично, което е общо взето колко често трябва да косите моравата си през вегетационния период.

Когато косите тревата си, е добре да почистите и цялата трева и окосена трева. Може да е добре почвата да остави хранителните вещества, но тези парчета окосена трева също създават сянка за кърлежите. Consumer Reports препоръчва използването на приставка за събиране на трева с косачката, за да сте сигурни, особено ако сте оставили моравата си да порасне малко по-висока, отколкото би трябвало. В допълнение към поддържането на тревата и плевелите, можете също така да помогнете по естествен начин да държите кърлежите далеч от дома си, като отглеждате пелин (Artemisia absinthium).