Манчестър Юнайтед шокира с решението да извади една от звездите си от състава по безпрецедентна причина

05 май 2026, 14:57 часа 279 прочитания 0 коментара
Манчестър Юнайтед остава без основен играч до края на сезона, по необичайна причина. Става дума за нападателя Матеуш Куня, който няма да вземе участие в предстоящите мачове, съобщават различни източници. В основата на това решение стои молбата на селекционера на бразилския национален отбор - Карло Анчелоти.

Въпреки ключовата роля на Куня в атаката на “червените дяволи” от ръководството на тима са се споразумели с Бразилската футболна конфедерация да не включват футболиста в състава им. Тези мерки са предприети с цел опазването му от възможни травми или преумора непосредствено преди Световното първенство.

По-рано през сезона нападателят страдаше от физически проблеми, но се завърна в редиците на Юнайтед, преди дербито с Ливърпул и успя да допринесе за победата на тима с точно попадение. 

Краят на сезона във Висшата лига наближава, но клубът вече си осигури необходимата квота за Шампионската лига и това им даде свободата да изпълнят желанието на Анчелоти. Последните три сблъсъка на Юнайтед ще бъдат срещу отборите на Съндърланд, Нотингам и Брайтън.

Жанина Колева Редактор
