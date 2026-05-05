Манчестър Юнайтед шокира с решението да извади една от звездите си от състава по безпрецедентна причина

Манчестър Юнайтед остава без основен играч до края на сезона, по необичайна причина. Става дума за нападателя Матеуш Куня, който няма да вземе участие в предстоящите мачове, съобщават различни източници. В основата на това решение стои молбата на селекционера на бразилския национален отбор - Карло Анчелоти.

Въпреки ключовата роля на Куня в атаката на “червените дяволи” от ръководството на тима са се споразумели с Бразилската футболна конфедерация да не включват футболиста в състава им. Тези мерки са предприети с цел опазването му от възможни травми или преумора непосредствено преди Световното първенство.

По-рано през сезона нападателят страдаше от физически проблеми, но се завърна в редиците на Юнайтед, преди дербито с Ливърпул и успя да допринесе за победата на тима с точно попадение.

Краят на сезона във Висшата лига наближава, но клубът вече си осигури необходимата квота за Шампионската лига и това им даде свободата да изпълнят желанието на Анчелоти. Последните три сблъсъка на Юнайтед ще бъдат срещу отборите на Съндърланд, Нотингам и Брайтън.

