Пътят, по който върви Цолов: Последният шампион във Формула 2 вече е част от Формула 1!

Младата надежда на България за пробив във Формула 1 - Никола Цолов, продължава да дава сериозни заявки един ден да стигне до голямата си мечта. Той записа силен старт на сезона във Формула 2: с победи в основното състезание в Мелбърн и в спринтовото състезание в Маями, като по този начин поема временното водачество в генералното класиране при пилотите за сезона.

Действащият шампион на Формула 2 вече е пилот на Макларън във Ф1

Цолов извървя дълъг път, за да стигне до Формула 2, а още с първите си стъпки от новия сезон показва огромен потенциал да стане шампион. Логичният въпрос е може ли спечелване на Формула 2 да му отвори пътя към Формула 1. И макар да няма гаранции за нещо подобно, то историята показва, че обикновено се случва точно това.

Леонардо Форнароли стана резерва на шампиона във Ф1 след титлата във Ф2

Всъщност последният шампион във Формула 2, който вдигна титлата през 2025 година, в момента е част от Формула 1. Става дума за Леонардо Форнароли, който се явява резервен пилот на Макларън във Формула 1. Титулярните пилоти на отбора са действащият световен шампион Ландо Норис, както и Оскар Пиастри. Те изглеждат незаменими, но евентуален проблем с тях може да позволи на Форнароли да влезе на тяхно място.

Титлата във Ф2 веднага го отведе до договор с Макларън

Иначе Форнароли подписа с Макларън след спечелването на Формула 2 през 2025-а, като бе привлечен в тяхната програма за развитие на пилоти. Само месец по-късно той бе обявен за техен резервен пилот във Формула 1. През месец март и месец април той направи и първите си тестове в болида на Макларън - на пистата в Барселона, както и на "Силвърстоун".

Припомняме, че Никола Цолов е в програмата на Ред Бул, като това му отваря допълнителна възможност за дебют във Формула 1, тъй като "червените бикове" са единственият тим с два отбора - Ред Бул Рейсинг и Рейсинг Булс.

