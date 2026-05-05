Джакузи засмука и уби момче по време на семейна ваканция

Момче загина, след като беше засмукано във филтъра на джакузи в луксозен италиански хотел по време на великденските празници. Матео Брандимарти е бил отседнал в луксозния хотел "Дука ди Монтефелтро" в Пеннабили, Италия, в провинция Римини, на 5 април, когато се случи трагичният инцидент в спа центъра на хотела, според вестник "The Sun". Той е бил на 12 години.

Инцидентът се е случил в 10:30 ч. местно време в неделя, когато кракът на Брандимарти бива "всмукан в дюзата, докато функцията за хидромасаж е била включена", съобщава изданието, цитирайки властите в Римини. Служителите на хотела са се намесили и са изключили джакузито, а хеликоптер незабавно е транспортирал момчето до местна болница за спешно лечение. То е било поставено на изкуствено дишане, след като е бил заклещен под метър вода в продължение на пет минути, преди да успее да се освободи от всмукването, според италианското издание "Il Resto del Carlino". Брандимарти е обявен за мъртъв в четвъртък, 9 април, според италианските медии.

Директорката Мелания Мартелачи в средно училище "Курци", където е учело момчето, го описа като "интересуващо се от живота и обичано от съучениците си", според вестник "Il Resto del Carlino". "Смъртта на Матео е огромна загуба за общността", каза за вестника енорийският свещеник Дон Улдерико за Брандимарти. "Той беше интелигентно, способно, услужливо, любознателно и винаги присъстващо дете."

Умберто Граменци, адвокатът, представляващ семейството на жертвата, съобщава за "PEOPLE", че на 13 май е насрочена инспекция на място в хотела. Инспекцията ще бъде проведена от "техническите консултанти, които са извършили аутопсията на тялото на детето, с цел да се огледа мястото, където е станал инцидентът", казва Граменци. Граменци споделя, че джакузито, в което е загинало детето, е било с дълбочина 80 сантиметра.

"Изглежда, че е имало небрежност от страна на хотела поради неизправност в системата за изсмукване на водата в басейна", казва той. "Това се счита за престъпление по небрежност, дължащо се на невнимание, непредпазливост, липса на компетентност и неспазване на правилата за експлоатация на басейна", твърди Граменци, като добавя, че собственикът на хотела, управителят и работникът по поддръжката на басейна, който е бил на смяна в момента на смъртта на Брандимарти, са обект на разследване. Според медии като "Rai News" и "Sky" полицията разследва трима неизвестни лица по обвинения в убийство по небрежност. Граменци добавя, че семейството на жертвата понася смъртта му "с голямо достойнство".

"Органите на детето бяха дарени на шест други деца", казва Граменци. "Те се надяват, че отговорните лица ще бъдат подведени под наказателна отговорност."