Как да накараме лалетата да цъфтят на закрито само във вода

В разгара на зимата може да копнеете за цветове като лалетата, едно от най-големите градински удоволствия на пролетта. Не е нужно да чакате, докато земята ви се размрази или червеношийките дойдат, за да накарате лалетата да цъфтят. Можете дори да ги отглеждате на закрито, така че да цъфтят по-рано, отколкото навън. Докато тези видове „принудително отглеждани“ луковици обикновено се отглеждат в саксийни почви, лалетата се нуждаят само от вода, ваза или друг съд и търпение. Подобно на растенията принудително отглеждани зюмбюли , луковиците на лалетата имат една основна нужда, преди да могат да цъфтят през пролетта: период на студ, преди да пораснат.

За да започнете, не забравяйте да закупите големи луковици на лалета, за предпочитане с диаметър над един и половина инча. Търсете хибридни луковици като лалетата Darwin или Triumph и избягвайте видовите лалета, тъй като те обикновено са твърде малки, за да се използват за форсиране на закрито.

Засаждане на лалета през октомври

За да ускорите процеса, потърсете предварително охладени луковици в местния градински център. Ако не можете да намерите предварително охладени луковици, просто ги сложете в хартиена торбичка и ги поставете в чекмедже на хладилник (не във фризера) за 12-15 седмици при около 4-7 градуса по Целзий. Дръжте луковиците далеч от плодове, които произвеждат етилен, като например ябълки, тъй като това може да попречи на производството на цветове от луковицата. (Ако не можете да чакате толкова дълго, опитайте да форсирате хартиени бели лалета на закрито , тъй като те не се нуждаят от охлаждане.)

Едно от удоволствията при отглеждането на лалета във вода е, че можете да ги поставите в стъкло и да наблюдавате как растат корените им, което може да бъде особено приятно, ако искате да научите децата за жизнения цикъл на растенията. Висока стъклена ваза е по-добра от ниска, тъй като може да поддържа стъблото на растението, докато расте. Специализираните вази за отглеждане са оформени така, че да позволяват само кореновият край на луковицата да остане под водната линия, което намалява риска от гниене на луковицата. За да държите луковицата над водата в обикновена ваза, напълнете дъното с пет сантиметра камъчета или стъклени мъниста, след което натиснете луковицата наполовина в тях. Добавете вода до долната една трета от луковицата. Дръжте вазата на хладно и тъмно място в продължение на четири до шест седмици и сменяйте водата всяка седмица.

След като видите, че луковицата пуска корени и издънки, постепенно я излагайте на топлина и светлина. Започнете със слаба до средна светлина от 10-15 градуса по Целзий за четири или пет дни, преди да ги преместите на топло и светло място, но не на пряка слънчева светлина. Продължавайте да сменяте водата всяка седмица и редовно завъртайте вазата, така че цветята да растат право нагоре. Те ще се отворят след три до четири седмици и ще останат в цъфтеж седмица или повече.

Може ли луковиците на лалетата да се съхраняват в хладилника?

Уви, има и недостатък на форсирането на луковици. Докато пролетните лалета са многогодишни растения , които могат да бъдат презасадени, форсираните лалета са изразходвали по-голямата част от енергията си за производство на прекрасни цветове през първата година и е малко вероятно да цъфтят отново през следващите години. Засаждането на луковиците навън ще бъде загуба на време. Просто компостирайте изхабените луковици и започнете отначало през следващата година.