Как да накарате коледния кактус да цъфти за Коледа

Как да се грижим за декаборист през цялата година - съвети

Кога трябва да цъфти декабристът и какви условия трябва да се създадат?

Коледният кактус, известен още като декабрист, е необичаен кактус, който радва с ярко розови цветове през зимата. Въпреки че принадлежи към семейство кактусови, той е родом от влажни тропически гори, така че не обича засушаването.

„Това е кактус, който расте в джунглата, така че се нуждае от влага. Поливам го често под душа, за да премахна праха и да симулирам дъжд“, казва експертът по стайни растения Лиза Щайнкопф.

Кога трябва да цъфти декабристът и какви условия трябва да се създадат?

Коледният кактус изисква подготовка за цъфтеж. За разлика от много други стайни растения, той образува пъпки само при определени условия. За да се гарантира, че храстът ще е покрит с цветове до Коледа, е важно предварително да се създаде "зимен“ режим за него.

3 фаталния грешки, заради които коледният кактус не цъфти: Поправете ги през октомври

Как да накараме коледен кактус да цъфти? Основната тайна е прохладата и кратките светлинни часове.

"За да накарате коледния кактус да цъфти, дръжте го в хладно помещение с температура от 12 до 15 градуса по Целзий и му осигурете около 13 часа тъмнина в продължение на четири седмици през есента", съветват експертите.

Ако растението е било навън през лятото, можете да се възползвате от естественото охлаждане.

"През есента, когато нощните температури паднат до 8–10°C, просто не бързайте да внасяте саксията вътре. След такива ниски температури коледният кактус бързо образува пъпки", казва Лиза Щайнкопф.

Защо листата на Коледния кактус падат: Възможни причини

Как да се грижим за декаборист през цялата година - съвети

За да цъфти обилно коледният кактус, той се нуждае от достатъчно светлина през цялата година. Най-добре е саксията да се постави близо до прозорец, с изложение на запад или изток, с ярка, но индиректна светлина. Недостатъчната светлина е честа причина растението да не цъфти.

Важно е също да завъртате саксията с около четвърт оборот всеки път, когато поливате. Това ще гарантира, че цветовете цъфтят равномерно от всички страни. Почвата трябва да се поддържа леко влажна през цялото време, но не и да е подгизнала.

Как да удължим цъфтежа на декабриста през зимата?

За да удължите цъфтежа, дръжте растението далеч от отоплителни уреди и на хладно място. През този период е особено важно да не позволявате на почвата да изсъхне прекалено много – ако почвата изсъхне, цветовете бързо ще увехнат и ще опадат.

След като цветовете прецъфнат, коледният кактус се нуждае от почивка. Намалете поливането и преместете растението на по-хладно място. Изсъхналите цветове могат внимателно да се отстранят. През пролетта коледният кактус може леко да се подреже – това ще стимулира нов растеж и в резултат на тази процедура ще има повече цветове през следващия сезон.

Фатални грешки, които трябва да избягвате с вашия коледен кактус