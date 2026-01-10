Мобилизация и на жените: Великобритания се готви за Трета световна война с Путин

Заради нарастващите страхове, че Владимир Путин се готви за по-сериозен конфликт в Европа, британците бяха призовани да се подготвят "за война с мащаб, съизмерим с преживения от техните дядовци и прадядовци", пише The Mirror. Мнозина обаче се чудят как би могло да изглежда това на практика във Великобритания.

Докато британският премиер Киър Стармър настояваше миналата година, че "никой не говори за наборна военна служба", експертите на Острова се опасяват, че числеността на армията не е достатъчна, за да влезе страната във въоръжен конфликт.

Британската армия не е достатъчно силна, за да защити Украйна в дългосрочен план, призна и бившият британски министър на отбраната Бен Уолъс.

"Един от най-важните и евтини начини, с които разполагаме, за да противодействаме и да се справим с тези безброй реални заплахи за нашия начин на живот, е именно увеличаването на размера на въоръжените сили чрез някаква форма на наборна военна служба", коментира Антъни Глийс, експерт по европейски въпроси от Университета в Бъкингам.

Според наскоро публикуван доклад за Националната стратегия за сигурност на Великобритания, справянето с опасността от ядрени оръжия ще бъде "по-сложно, отколкото беше дори по време на Студената война".

Описвайки нацията като намираща се в период на "радикална несигурност", премиерът Киър Стармър обеща да използва 5% от БВП за национална сигурност в рамките на това десетилетие, в опит да обедини гражданските и военните приоритети "по начин, невиждан от 1945 г. насам".

Британците искат и жените на бойното поле

Ако наборната военна служба влезе в сила във Великобритания, броят на робтните места вероятно ще се свие, но като цяло всички ще бъдат насърчени да дадат своя принос. Обединеното кралство никога не е използвало жени в директни бойни действия, но скорошни проучвания показват, че общественото мнение счита, че ако някога избухне Трета световна война, това трябва да се промени.

Анкета на YouGov по-рано тази година установи, че 72% от британците подкрепят военната повинност да обхваща както мъжете, така и жените, в случай че наборната служба бъде въведена отново.

По време на Втората световна война, когато Великобритания воюва с нацистка Германия през 1939 г., всички мъже на възраст от 18 до 41 години е трябвало да се регистрират в Националната служба (въоръжените сили ), за да бъде увеличен броят на войниците. След това, през 1941 г., е приет втори закон за Националната служба, който предвижда мобилизиране на неомъжени жени и вдовици без деца на възраст от 20 до 30 години.

Според ВВС до средата на 1943 г. почти 90% от неомъжените и 80% от омъжените жени са извършвали основна работа, свързана с военните действия. Онези, счетени за медицински негодни обаче, както и мъжете в основни индустрии като земеделие, медицина, хлебопроизводство и инженерство, са били освободени. С напредването на войната хора на възраст до 51 години също са били мобилизирани, а тези на възраст от 52 до 60 години е трябвало да поемат роля в гражданската защита. Така почти цялото британско население е участвало в отбранителни задачи.

Преди началото на конфликта много жени са били част от Женската сухопътна армия или Гражданската защита, участвали са в действия по предпазване от въздушни нападения и в женските доброволчески служби.

След войната обаче задължителната повинност е прекратена и въоръжените сили на Великобритания са започнали да попълват състава си само от професионални доброволци.

Системата за национална военна служба е действала до май 1963 г., когато последният военнослужещ е бил освободен. Въпреки това, жените днес могат да кандидатстват за всякакви постове във въоръжените сили, включително да участват в бойни действия и в Кралската морска пехота. Това се случи, след като всички ограничения бяха премахнати през 2018 г.

Британската армия се обръща към младежите

Според местните медии днес правителството на Великобритания търси нови и все по-изобретателни начини, за да мотивира младите хора да преминават през военно обучение по нова схема.

Набирането на кадри за армията ще започне през март 2026 г., като се твърди, че кандидатите до 25 години ще имат достъп до нова военна програма за "1 свободна година", която е опит да се стимулира набирането на войници и да се помогне на младите хора да развият житейски умения на фона на руските заплахи.

Както съобщава The iPaper, схемата, заимствана от Австралия, ще започне с малка група от 150 души, с надеждата, че в крайна сметка ще достигне над 1000 кандидати всяка година.

Глобалната криза отслабва съпротивата срещу наборната служба

Засега обаче официалните власти на Острова все още не говорят за връщане на наборната служба.

В продължение на десетилетия темата предизвиква разгорещени дебати. Редица последователни британски правителства многократно са изключвали възможността за връщане на военната повинност. Това се основава главно на идеята, че въоръжените сили са най-ефективни, когато са съставени от хора, които доброволно са се предложили да защитават страната. С променящата се глобална ситуация по отношение на сигурността обаче, вече има експерти, които смятат, че повторното въвеждане на наборната служба е "абсолютно жизненоважен" ход.

"Добре обучена, находчива британска сухопътна армия от млади и енергични британци ще възпре Путин там, където ядрените оръжия се страхуват да стъпят, защото, както показва атаката му срещу Украйна, нашите ядрени оръжия не го възпират, както и неговите ядрени оръжия не възпират Украйна", смята Глийс.

През декември от средите на пропагандния апарат на Владимир Путин беше отправена смразяваща заплаха към Европа с изброяване на столиците, които биха могли да бъдат обект на атаки. Телевизионният водещ Владимир Соловьов отново заплаши Запада, споменавайки градове като Берлин, Париж и Виена като потенциални цели, в случай че Русия предприеме инвазия.

В своето вечерно предаване той заяви, че "ядрен удар срещу Великобритания е неизбежен". Заплахата възобнови страховете от широкомащабен конфликт, който би засегнал целия свят.