3 фаталния грешки, заради които коледният кактус не цъфти: Поправете ги през октомври

Декабристът, или Шлумбергера (известен още като коледен кактус), е едно от най-взискателните стайни растения. То не търпи нищо излишно, изисква стриктно спазване на график, а основната тайна на буйния му зимен цъфтеж е именно липсата на грижи през есенния период.

Ако всяка година се чудите защо декабристът расте зелен, но не образува пъпки, вероятно правите една от трите често срещани грешки, които трябва да бъдат поправени през октомври.

Три фатални грешки, които пречат на декабриста да цъфти и трябва да бъдат поправени през октомври

Основната причина за неуспеха е навикът да се продължава с грижите за това цвете както през лятото, пренебрегвайки естествения цикъл на покой на растението.

Грешка 1: Прекомерно поливане и липса на „суша“. Много домакини продължават да поливат коледния кактус два пъти седмично, без да знаят, че през октомври той критично се нуждае от период на почивка. В природата декабристът преминава през сух сезон, подготвяйки се за цъфтеж. Ако почвата остане постоянно влажна през това време, растението насочва цялата си енергия към растящите листа и няма да има пъпки.

От октомври поливането трябва да се спре напълно за шест до осем седмици. Почвата трябва да е много суха, а листните сегменти може дори леко да се свият - това е нормален сигнал за растението. Редовното поливане трябва да се възобнови едва след като видите първите образувани пъпки. За да се поддържа жизнеспособността, е достатъчно да се пръска растението с вода не повече от два или три пъти през есента.

Грешка 2: Температурата е твърде висока. Декабристът се нуждае от прохлада , а не от стайна температура. Комфортните 22-24 градуса за хората забавя процеса на образуване на пъпки при него. За успешен цъфтеж растението се нуждае от температура от 12 до 16 градуса през октомври.

Грешка 3: Продължаване с подхранването. Всеки тор през октомври само пречи. През този период растението не расте активно, а събира сили за бъдещ цъфтеж. Излишъкът от хранителни вещества има обратен ефект: декабристът продължава да натрупва зелена маса, но не цъфти.

До 7 октомври можете да му дадете последното му подхранване (с много слаб разтвор на тор за кактуси) и напълно да забравите за торовете до края на ноември. Гладуването е част от подготовката за зимна декоративност.

