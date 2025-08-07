Как да накарате малиновия храст да дава плодове, ако е спрял

Въпреки че малините се смятат за едни от най-лесните за отглеждане плодове в градината, не е необичайно да имате затруднения с получаването на реколта. Но няколко корекции могат бързо да ви помогнат да накарате малиновото растение да даде плод.

Засейте и отгледайте много малини с тези хитри градинарски техники

Да знаеш как да отглеждаш малини включва осъзнаване на средата, от която се нуждаят, за да виреят, което в крайна сметка подобрява шансовете за плододаване. Това включва избор на слънчево място, осигуряване на достатъчно хранителни вещества и дори просто разбиране кой сорт имате, тъй като различните имат малко по-различни модели на плододаване.

Липсата на знания по този въпрос често води до това, че градинарите имат листно растение без плодове, дори когато отглеждат малини в саксии . Но не се притеснявайте. Тук споделям няколко трика, за да накарате вашето малиново растение да даде плодове, с идеи от експерт по овощарство.

3 начина да накарате малиново растение да даде плод

Разбира се, преди дори да започнете да давате плод, трябва да се уверите, че сте засадили правилно малиновото си растение . Това включва и правилното определяне на времето, обикновено през есента или пролетта, но е най-добре да проучите спецификите на сортовете, които отглеждате.

„Сортът определя как се извършва резитбата на малините, когато растенията са в латентно състояние, и ако това се направи неправилно, може да повлияе на плододаването“, отбелязва Анет. „Някои сортове плододават на пръчки от новия сезон (дървесните стъбла на тези растения), докато други ще плододават на пръчки, които са израснали през предходния сезон“, обяснява тя.

Никога не засаждайте тези растения до малината

Така че, ако вашата малина не дава плодове, може просто да не е време за това. Или може би сте допуснали грешка при резитбата , например като сте отрязали пръчка от миналата година, която е необходима на вашата малина, за да даде плодове тази година.

Вашето малиново растение се нуждае от пряка слънчева светлина

Точно както за да се накара боровинков храст да даде плод , малините се нуждаят от много слънце, за да поддържат здравословно производство на плодове. Твърде малкото слънце ще попречи на способността на малиновото ви растение да извършва ключови растителни процеси, водещи до развитието на плодове.

„Както повечето плодни растения, малините се нуждаят от много слънце и достатъчно вода, за да дадат плодове, но добрият дренаж е от съществено значение. Всъщност, ако не получават поне шест часа слънце дневно, това може да намали плододаването“, казва Анет.

Сортовете малини, които ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да имате в градината си

Ако малиновото ви растение е в саксия, е лесно да го преместите на по-слънчево място. Но ако малиновото ви растение е на по-постоянно място, може да се наложи да се обърнете към други методи, за да увеличите излагането на слънце.

Това включва подрязване на клони на съседните растения, които може да хвърлят сянка върху вашето малиново растение. Можете също така да подрязвате по-високите стъбла на малината, които блокират светлината към по-ниските стъбла.

Вашето малиново растение се нуждае от тласък на хранителни вещества

Ако правите всичко както трябва в грижите за малиновите растения, но все още нямате късмет с плодовете, може би просто трябва да наторите малините си . Подобно на овощните дървета , къпините бързо изразходват хранителните вещества и изискват редовно подхранване, за да се гарантира, че получават достатъчно основни растителни хранителни вещества, които да подпомогнат производството на плодове.

„Те също така се възползват от добър тор, който съдържа по-големи количества калий и фосфор, вместо от претоварване с азот. Но можете да се справите с балансирано подхранване или да използвате компост“, казва Анет.

Числата на растителните торове (NPK) ще покажат съотношението на калий и фосфор, които са необходими за цъфтежа и плододаването, докато азотът се фокусира върху вегетативния растеж.

Тор за горски плодове е добър избор или, както отбелязва Анет, можете да използвате домашен компост за по-органичен начин.

Пролетта е решаващо време за торене на малините, когато те започват активно да растат. Гранулиран тор с бавно освобождаване също е популярен избор, осигуряващ на растението постепенно освобождаване на хранителни вещества за по-дълъг период през вегетационния период.