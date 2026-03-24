Как да насърчите повторен цъфтеж на орхидеята

Орхидеята фаленопсис , известна още като орхидея молец, е най-продаваното стайно растение в света. Често се смята, че когато една орхидея пусне цветовете си, тя умира, но всъщност тя може да цъфти отново в продължение на години с прости грижи.

Правилна грижа за орхидеите за богат цъфтеж

„Орхидеите Phalaenopsis са открити за първи път през 18 век, но пристигат във Великобритания едва през 19 век, а след това, по време на викторианската епоха, настъпва огромна мания по орхидеите“, започва експертът по растенията Тони Ле-Бритън (@notanotherjungle) в шестия епизод на Plants With Impact . „Цветовете са великолепни и оформени като молец, което им дава името им – phalaenopsis, което означава „подобен на молец“.“

Произхождащи от Югоизточна Азия, Филипините и Австралия, фаленопсисите (произнасят се: фа-ла-ноп-сис) са епифитни растения (те растат по дърветата, така че обикновено имат много въздушен поток около корените, поради което саксиите имат много дупки) и произвеждат най-красивата каскада от пъстри цветове. Обичани заради ярките си нюанси и заради излъчването на елегантност и простота, не е изненада, че орхидеята молец е популярен подарък, независимо дали е подарък за нов дом или за специален повод.

Проблемът обаче е, че орхидеите често се третират като рязани цветя , така че веднага щом цветовете започнат да умират, хората са склонни да изхвърлят растението. „Това не би могло да бъде по-далеч от истината“, казва Тони. „Точно както другите растения в нашите градини , те цъфтят за кратък период, а след това си починат, презаредят се и цъфтят отново в продължение на много години.“

За насърчаване на повторния цъфтеж

След като цветовете започнат да окапват, подрежете стъблото близо до основата, за да запазите енергията на растението. Следващото нещо, което трябва да проверите, е дали вашата орхидея молец се нуждае от пресаждане – ако корените пълнят саксията, тогава вероятно е време да я пресадите. Отрежете всички мъртви корени. След това оставете растението да се възстанови и когато цъфти, ще получите по-големи и по-дълготрайни цветове.

Светлина

„Най-важното нещо за всяко растение е светлината, а орхидеите обичат ярка светлина“, казва Тони. Ярката, индиректна светлина, било то рано сутрин или късно следобед, е идеална. Первазите на прозорците, обърнати на север, са подходящи, както и прозорците с източно или западно изложение с разсеяна светлина.

Поливане

Проверявайте орхидеята си молец веднъж седмично. Орхидеите обикновено се предлагат в прозрачна пластмасова саксия, която ви позволява да видите корените: сребърните корени означават, че орхидеята се нуждае от поливане, докато зелените корени означават, че са хидратирани.

За да полеете, пуснете под чешмата, за да се напълни, след което я оставете да се отцеди. Или напълнете външната керамична саксия с вода и оставете растението да се накисне за около 10 минути; изсипете водата и отцедете добре, тъй като орхидеите не обичат да стоят във вода.

Торене

„Много хора забравят да торят стайните си растения. Ако искате орхидеята ви да цъфти отново, е наистина важно да го направите“, казва Тони. „Използвам балансиран тор с високо съдържание на азот и фосфор. Азотът ще помогне за растежа на листата, а фосфорът ще спомогне за цъфтежа.“

Подхранвайте с тор при всяко второ поливане. „Сложете лъжичка тор в лейката си и я промийте, точно както когато поливате растението си. При следващото поливане я промийте с чиста вода, за да предотвратите натрупване на тор в саксията“, обяснява Тони.