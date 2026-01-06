Как да наторите чушките през зимата с дървесна пепел

Следващият път, когато започнете да почиствате камината или огъня на открито, може да искате да запазите останалата си дървесна пепел. Въпреки че този материал може да изглежда обречен на кошче, винаги трябва да я пазите , тъй като тя може да се използва за торене на различни цветя и зеленчуци във вашата градина, от люляци до домати. Някои градинари дори използват дървесна пепел като тор за овощни дървета . Един зеленчук, който наистина ще оцени хранителния тласък на дървесната пепел, е вашето растение чушка.

Още: Растения, които да наторите тази зима с дървесна пепел

За да растат и да се развиват правилно, чушките се нуждаят от няколко специфични хранителни вещества, включително фосфат, калций, азот и калий. Дървесната пепел, която остава след изгарянето на дърва, е пълна с хранителни вещества като калий, магнезий, фосфор и калций, което я прави отлична добавка към почвата. Чушките се нуждаят от калций, за да предотвратят гниенето на цветовете и да развият дебели външни слоеве, а фосфорът им е необходим за увеличаване на добивите. Всъщност, ако чушките ви гният, това може да е индикация за недостиг на хранителни вещества . Добавянето на дървесна пепел към вашите чушки може да помогне за подобряване на тяхното здраве, цялостен растеж и производство.

Как да наторим растенията с пипер с дървесна пепел

Още: Как да наторите розите с пепел от камината

Съберете дървесна пепел след изгаряне на необработена дървесина и пресейте пепелта, преди да я добавите към растенията си, за да отстраните всички големи парчета отпадъци. За да добавите правилно дървесна пепел към вашите чушки, има няколко варианта. Можете или да поръсите пепелта върху почвата си, като използвате градински вили или гребло, за да я разбъркате, където дъждът ще помогне на хранителните вещества да попият в корените, или да я заровете директно в дупката за засаждане. Ако изберете втория вариант, изсипете около една чаша дървесна пепел във всяка дупка за засаждане.

Опасен тор: Кои растения не трябва да се торят с пепел

Важно е да се отбележи, че макар дървесната пепел да може да бъде полезна за някои цветя, плодове и зеленчуци, твърде много пепел може да намали киселинността на почвата, което може да навреди на вашите чушки, така че не прекалявайте. Също така, когато съхранявате дървесна пепел за бъдеща употреба, уверете се, че тя не е под дъжда, тъй като дъждът може да доведе до загуба на съдържанието на калий в материала.

Защо торенето на овошки с дървесна пепел си е направо задължително през лятото?

Когато избирате почва, която да комбинирате с дървесна пепел, имайте предвид, че чушките предпочитат добре дренирана, богата и глинеста почва. В идеалния случай почвата, която избирате за тези зеленчуци, е здравословна смес от материали като органична материя, перлит и вермикулит. Има много възможности за добавяне на торове към вашите чушки, като дървесна пепел или дори английска сол, и тези съставки ще помогнат за стимулиране на растежа и производството на вашите растения.