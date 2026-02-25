Прокуратурата е под натиск: Зам.-градският прокурор не иска пленумът на ВСС да се занимава със Сарафов

Заместник-градският прокурор в Софийска градска прокуратура Десислава Петрова коренно смени позицията си за Борислав Сарафов, който въпреки че бе определен от няколко съдебни състава като "Г-н Никой", продължава да е изпълняващ функциите главен прокурор. Вчера в студиото на bTV прокурор Петрова подкрепи в известна степен действията на служебния правосъден министър Андрей Янкулов и заяви, че "прокуратурата не трябва да зависи от една воля". Зам.-градският прокурор подкрепи Янкулов: Прокуратурата не бива да зависи от една воля

Разминаване на позиции за Сарафов

Днес обаче в студиото на БНТ прокурор Десислава Петрова на практика се противопостави на вчерашното си интервю - тя не одобри да се свиква пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) за смяната на Сарафов. Причината - въпросът бил поставен за обсъждане пред Конституционния съд. В момента се вкарваме в спирала от проблеми, която ще нагнети допълнително обстановката, каза тя, но не назова какви проблеми ще настъпят за държавното обвинение.

Според нея не може да се иска от пленума на ВСС да пререшава въпроса със Сарафов. „Проблемът има трудности с еднопосочното прилагане на Закона за съдебната власт“, изтъкна прокурор Десислава Петрова.

Петрова посочи, че в прокуратурата се усеща, че е подложена на натиск. „За пореден път се занимаваме с кадрови въпроси, а за да се решат въпросите трябва да има стабилно мнозинство“, отбеляза представителят на държавното обвинение.

Петрова обясни, че това положение да няма главен прокурор е заради реформата на парче на съдебната власт. „Опитите са безкрайно горчиви и не се поучаваме от това. Ако служебната власт желае да възстанови нормалното конституционно положение, то тогава трябва да организира честни и прозрачни избори, с които да не се оставя съмнение, да се формира стабилно мнозинство, да се избере нов състав на ВСС и той да избере титулярен главен прокурор“, поясни още зам.-градският прокурор.

Прокурор Петрова каза още, че не може да заема страна по позицията на Асоциацията на прокурорите.

