"Издирването приключи, но въпросите остават": Говори дъщерята на изчезналия капитан

Търсенето е преустановено. Защо? Това попита дъщерята на капитана на риболовния кораб, който, заедно с още двама души, изчезна във водите край Созопол. Тя предполага, че екипажът не е успял да се спаси, тъй като спасителният плот е на кораба. "Има ли официално лице, което координира целия процес? Ако има такова, кой държи връзка с нас, роднините, за да ни уведомява какво се случва с търсенето на екипажа? Научаваме от социалните мрежи и медиите докъде са стигнали. Никой обаче не се свърза с нас“, разказа Силвия Спасова в ефира на Нова телевизия.

Днес стават седем дни, откакто от радарите изчезна риболовният кораб с капитан Христо Спасов, сина му и още един техен колега на борда. До момента обаче семейството на изчезналите няма конкретна информация какво е установено и дали има следи от техните близки.

Силвия Спасова сподели, че с нейни близки са опитвали да събират информация от различни места. Тя бе категорична, че не се прави достатъчно, нито се действа бързо.

"Официално знам, че всички кораби се следят в реално време, така че от първия момент се е знаело кога е изчезнал. Защо трябваше да се подаде сигнал, за да се установи, че има проблем? Това са над 2 часа загубено време. Нямаме ли готовност за спасяване в зимно време? И защо търсенето е преустановено, ако не е доказано дали плотът е на място? Защо няма активно търсене, докато не се докаже, че няма шанс хората да са се спасили?", попита дъщерята на изчезналия капитан.

По думите ѝ тя сама е звъняла на българския посланик в Турция, след като е разбрала, че има вариант баща ѝ да е в турски води. А дипломатът е предприел незабавни мерки за търсенето на рибарите.

Тя призова за създаване на работна група, която да помага за по-бързо издирване на екипажи и на бедстващи кораби.