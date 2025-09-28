Как да наторите моравата си тази есен за най-буйната и здрава трева през пролетта

Есента е идеалното време за торене на тревата. В много региони есента е времето, когато обилните валежи и хладното време подтикват моравата ви да пренасочи енергията си към развитието на корените, а не към растежа на стръковете трева – процес, който гарантира по-зелени и здрави тревни площи през пролетта и лятото.

Разбира се, торенето по правилния начин е също толкова важно, колкото и торенето през правилния сезон. Тук разговаряхме с експерти по грижа за тревни площи за това как да го направите, както и кои са най-добрите торове за използване.

Септември и октомври са най-подходящите месеци за торене на тревата.

Това е особено вярно за тревите, които се срещат в хладния сезон, казва Исак Мерц, експерт по тревни площи и регионален технически мениджър за региона на Каролина в TruGreen. „Високата власатка, кентъкийската синя трева и многогодишният райграс имат своите вегетационни периоди през есента, като активно растат при по-хладно време от 10 до 21 градуса по Целзий“, добавя той.

Ако знаете, че тревата ви е от по-топъл сорт, опитайте се да я наторите в началото на есента, например през август или септември, казва Мерц. Стремете се към температури около 21 градуса по Целзий и използвайте леко количество тор с ниско съдържание на азот, който все още е богат на калий. Това ще помогне на тревата да се подготви за зимен покой.

Умереността обаче е ключова. „Използването на твърде много азот върху този сорт може да забави растежа на зелените растения, които се увреждат от слани“, предупреждава той.

Изберете правилния тор . Според Мерц, торът трябва да е съобразен с вида трева, сезона и нуждите на почвата. За да направите това, проверете съотношението NPK (азот, фосфор, калий) и вижте дали това е подходящо за вашия сорт трева . Най-общо казано, препоръчват се торове, които съдържат повече бавно освобождаващ се азот, в сравнение с тези, които съдържат големи количества бързо освобождаващ се азот, казва той.

Измерете площта на вашата морава . Дозите на тор са дадени в паунди на 1000 квадратни фута, казва Мерц. Уверете се, че знаете точния размер на вашата морава, за да определите точното количество тор, от което се нуждаете.

Настройте и напълнете вашия тороразпръсквач . Роторните разпръсквачи са препоръчителният вариант, казва Мерц. Капковите разпръсквачи не трябва да се използват за прилагане на тор. Настройте ротационния разпръсквач на препоръчителната от производителя скорост.

Разпръсквайте тор равномерно . Уверете се, че ходите с постоянна скорост, когато разпръсквате тор.

Поливайте, ако е необходимо . „Повечето гранулирани торове се нуждаят от леко поливане след прилагане, за да активират хранителните вещества“, казва Мерц. Следвайте инструкциите за поливане на опаковката на тора. Запомнете: Течните торове обикновено не изискват тази стъпка, затова проверете опаковката на течния си тор отделно.

Най-добрите торове

Няма правилен или грешен тор, тъй като различните торове са формулирани за определени сортове трева и различни периоди от годината.

„Най-добрите торове с общо предназначение са тези, които подобряват и качеството на почвата “, отбелязва Крейг Елуърти, собственик и основател на Lawnbright. „Тези торове обикновено са с нисък солен индекс и съдържат малко количество азот, плюс други макро- и микроелементи, за да балансират нуждите на почвата.“

Често срещани грешки

Избягвайте тези грешки, за да сте сигурни, че тревата ви ще се възползва максимално от торенето.

Не се полива след прилагане

Много торове изискват поливане. „Една голяма грешка, която виждаме, е да не се полива“, казва Елуърти.

Повечето торове съдържат синтетични продукти, които ще се разпространят в атмосферата, ако не се полеят веднага, добавя той. Повечето течни торове обаче не се нуждаят от тази стъпка. Когато се съмнявате, винаги следвайте инструкциите на опаковката на вашия тор, както са написани.

Прилагане на твърде много азот

Твърде много азот в почвата създава бум на нежен връх, който е уязвим към зимни наранявания и болести.

За щастие, тази грешка е лесно избегната. „Следвайте етикета“, казва Мерц. „Повечето торове препоръчват прилагане между 0,5 и 1 паунд азот на хиляда квадратни фута.“ Ако все още имате съмнения, опитайте тор с бавно освобождаване, който има по-голям марж за грешка.

Друг основен проблем е пренебрегването на правилния модел при прилагане на гранулиран тор.

„Това често води до пропускане на места или прекомерно прилагане на тор в определени зони“, казва Мат Клайн, експерт по тревни площи и главен оперативен директор на HillSide Lawn Service. „Оставате с неравномерен цвят на тревата си – това е може би най-голямата грешка, която виждам при торене през есента“, добавя той.