Глобиха мъж на ски в Сараево (ВИДЕО)

Млад мъж явно прецени, че зимните условия в района на столицата на Босна и Херцеговина - Сараево са подходящи и се придвижи на ски, но беше глобен от полицията, съобщи босненската медия klix.ba. Той се е качил на задната част на кола с отворен багажник и е карал ските, а цялото му приключение е било заснето и публикувано в Instagram. Органите на реда са определили това поведение като "създаващо опасност на пътя". В социалната мрежа младежът заявява, че от негова гледна точка това не е било опасно, защото кара ски професионално.

Той обаче подкрепя факта, че той и шофьорът са били глобени и похвали полицаите в участъка Ново Сараево, които, според него, са били изключително коректни.

Веднъж в живота, но и научен урок

"Това беше сбъдването на детска мечта - веднъж в живота и това е всичко“, каза глобеният мъж и отрече да е забавял трафика.

„Научихме си урока. Вероятно имаха основания да ни глобят много повече, но не го направиха, защото нямахме нарушения, не бяхме под въздействието на наркотици и беше ясно, че не сме диваци, а че е представление. Това се прави веднъж. Няма да го правим отново. И не препоръчваме на никого да опитва същото. За мен - сбъдната мечта. За града - момент, който ще се помни“, каза той, благодарейки на „хората, които се обявиха, за да настояват за глобите“. ОЩЕ: Издирват го: Скиор изчезна в Гърция (ВИДЕО)