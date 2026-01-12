"Скоро ще бъде свален като всеки тиранин": Аятолахът с карикатура на Тръмп (СНИМКА)

Аятолахът Али Хаменей публикува в социалната мрежа Х карикатура, изобразяваща американския президент Доналд Тръмп като древноегипетски саркофаг, разпадащ се на парчета. Върху саркофага са изобразени американското знаме и държавният печат на САЩ, а надписът на фарси гласи, че този, който стои там "с арогантност и гордост, съдейки целия свят, трябва също да знае, че тираните и арогантните хора по света, като фараон Нимрод... и други подобни, са били свалени, когато са били в разцвета на гордостта си, и той също ще бъде свален".

Междувременно иранските власти настояват, че ситуацията в Иран е "под пълен контрол". Иранският външен министър Абас Арагчи заяви днес, че предупрежденията на Тръмп срещу действията на властта да не пролива кръв на протестите, само ще мотивират "терористи" да атакуват протестиращите и силите за сигурност, за да "поканят" чужда страна да се намеси, очевидно имайки предвид САЩ.

Още: Иран в пламъци: Над 100 жертви, интернет затъмнение и заплаха от военен сблъсък със САЩ

Протестите "станаха насилствени и кървави, за да дадат извинение" за намесата на Тръмп, заяви още той.

Арагчи обеща още достъпът до интернет скоро да бъде възобновен.

Протестите в Иран се разраснаха драстично, рядко използван ход на режима говори за паника (ВИДЕО)