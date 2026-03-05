Как да наторите розите в края на зимата за по-големи пролетни цъфтежи

С отслабването на зимните слани и настъпването на първите намеци за пролет, розите ви започват да се раздвижват под почвата. Те може все още да изглеждат като спящи пръчици, но кореновите им системи всъщност се подготвят за огромен сезонен енергиен скок. Този преходен период в края на зимата е идеалното време градинарите да се намесят с торене и да дадат на розите си допълнителна енергия, която могат да започнат да използват веднага щом почвата се затопли. Това е чудесен начин да получите повече цветове от розите си , и то по-големи. За да нанесете тор върху розите си, разпръснете го в кръг около основата на всеки храст и след това полейте.

Още: Как да започнете градинарството с повдигнати лехи

Този проактивен подход е ключът към получаването на обилни, достойни за списание цветове. Преди дори да докоснете торба с тор обаче, отделете малко време, за да почистите стария мулч и всякакви други отпадъци от района. Тази стъпка предотвратява евентуални задържани гъбични спори (като черни петна) да се прикачат към всеки нов растеж, който е на път да се появи.

Издръжливи растения, които могат да растат в старата почва за саксии от миналия сезон

След това използвайте малка ръчна гребло, за да изстържете внимателно горния слой почва около линията за капково поливане (пространството точно под най-външните стъбла на храста). Тук не копаете дълбоко, а само разчупвате повърхностната кора, за да може торът да достигне напълно до корените. Торенето в края на зимата се фокусира по-малко върху незабавния растеж и повече върху това да даде на розите ви предимство; но също така трябва да знаете кога можете да спрете торенето на розите . Всичко е свързано с това да помогнете на цветята да изградят здрави стъбла, които ще поддържат по-големи и по-тежки розови глави, след като сезонът на цъфтеж официално започне в началото на лятото.

Още: Колко често трябва да сменяте почвата на стайните си растения?

Изберете най-добрата формула за тор за по-големи цветове

За да получите тези желани големи цветове, трябва да разберете числата на торбата с тор, която ще трябва да вземете. Формула с бавно освобождаване, която е балансирана, като например 10-10-10, е добър избор (това е 10% азот, 10% фосфор и 10% калий). Можете също да изберете формула с малко по-високо съдържание на фосфор, тъй като фосфорът е основният двигател за производството на цветове и развитието на корените.

Засаждане на разсад: Как правилно да подготвим почвата през януари?

В допълнение към тора или дори вместо него, помислете за нанасяне на слой отлежал оборски тор или компост. Това ще помогне за подобряване на структурата на почвата около розите и ще осигури постоянен поток от хранителни вещества. Нанасяйте тора в кръг около линията за капково напояване на всеки храст. Също така, избягвайте да го поставяте директно върху дървесните пръчки; това може да причини изгаряне на кората.

Време е за пресаждане на цветя: Какви материали могат да се използват за дренаж?

След разпръскването на тора, последната стъпка е да полеете обилно мястото, като използвате добър метод за поливане на вашите рози . Дълбокото накисване утаява хранителните вещества в земята и сигнализира на розата, че е време да започне процесът на растеж. Ако очаквате скорошно замръзване, изчакайте няколко дни, преди да започнете, за да предпазите растението. Само с малко усилия от ваша страна в студения въздух на късната зима, вие помагате да се подготви почвата за двор, пълен с големи, ароматни цветове, за които съседите ви ще говорят с месеци.