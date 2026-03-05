Локомотив София прекърши 10 от Добруджа и сложи край на победната серия на тима на Ясен Петров

Локомотив София се наложи над Добруджа с 3:1 в двубой от 24-ия кръг на Първа лига като по този начин „железничарите“ сложиха край на победната серия на тима на Ясен Петров. Точни за „червено-черните“ бяха Доминик Янков, Райън Бидунга и Карузо. Попадението за гостите от Добрич пък бе дело на Бидунга, който си отбеляза автогол. Добруджа игра повече от час с човек по-малко, след като Валду Те бе изгонен с директен червен картон още в 34-ата минута.

Локомотив вкара два гола още преди почивката

Локомотив София стартира ударно срещата и стигна до гол още в 7-ата минута, като Спас Делев се разписа. Ситуацията обаче бе разгледана с ВАР, след което попадението не бе зачдетено заради засада на офанзивния футболист. Десетина минути преди края на редовното време на първата част Добруджа остана с човек по-малко. Валду Те бе изгонен с директен червен картон за грубо влизане в краката на Ангел Лясков.

Домакините се възползваха от численото си предимство на терена и в 40-ата минута поведоха в резултата. Точен бе Доминик Янков, който получи много добро подаване от Спас Делев и с прецизен удар матира Галин Григоров.

Добруджа върна един гол след груба грешка на Любенов

Малко след началото на второто полувреме Локомотив София стигна до втори гол. Красимир Станоев центрира от корнер, а Райън Бидунга с глава успя да прати топката в мрежата на гостите от Добрич.

В 82-ата минута Добруджа върна едно попадение. Стражът на Локомотив Александър Любенов допусна много сериозна грешка при едно връщане с глава на Райън Бидунга и позволи на топката да се озове във вратата му. В петата минута на даденото от съдията продължение „червено-черните“ стигнаха до трети гол, след като Карузо бе точен и подпечата успеха на столичани.

Класирането в Първа лига

След успеха си Локомотив София събра 30 точки и се намира на 9-то място във временното класиране в Първа лига. Добруджа пък заема 13-та позиция в подреждането с 22 пункта в своя актив.

