Как да наторите с дървесна пепел листни зеленчуци

Има много причини да изберете градинарството като хоби. Прекарването на време сред природата и изучаването на грижи за растенията ще подобри психичното ви здраве, ще насърчи изграждането на местна общност и ще ви помогне да развиете житейски умения – включително как да отглеждате собствени зеленчуци за начало на по-здравословно хранене. Листните зеленчуци, особено културите за хладния сезон като маруля, спанак, рукола и къдраво зеле, са чудесни източници на витамини А, С и К, както и много други ползи за здравето. Ако искате да започнете да отглеждате сами листни зеленчуци, струва си да се запасите с дървесна пепел, която да използвате като тор.

Торовете са универсален аспект на градинарството, защото осигуряват голяма полза: смесване на макро, минорни или микроелементи в почвата, които иначе липсват за необходимия растеж на растението. Те могат също така да регулират нивото на pH на почвата, тъй като определени нива на киселинност могат да блокират тези хранителни вещества. Има редица начини за повторно използване на пепелта от камината около дома и градината ви , но един от най-полезните е да я направите добавка към почвата за растения като листните зеленчуци. Дървесната пепел съдържа значително количество калий, калций и фосфор, както и микроелементи като желязо, магнезий и цинк. Карбонатите, образувани от изгарянето на дърва, също са добри за неутрализиране на почвената киселина, да не говорим, че са чудесен източник на органична материя, която помага по-специално на листните зеленчуци.

Как да включите дървесна пепел в градинарството си с листни зеленчуци

Изгарянето на една дървесина може да се равнява на приблизително 9 килограма пепел, което е идеално за запълване на приблизително 90 квадратни метра почва за отглеждане на листни зеленчуци всяка година. Най-добре е пепелта да се смеси с влажна почва, като се впръска в горните 5 до 10 сантиметра. Струва си да се отбележи обаче, че дървесната пепел е силно разтворима във вода, така че може да промени pH, както и други фактори, много бързо за всичко, което засаждате. Прекалено обилното поливане може също да доведе до изтичане на хранителни вещества, което означава, че по-малко от ползите достигат до вашите листни зеленчуци. Добро правило, ако искате да отглеждате този вид култура, е да поливате с около 2,5 сантиметра вода всяка седмица, обикновено чрез капково напояване в сутрешните часове.

Процесът на изгаряне на дърва за производство на пепел може да помогне за справяне с някои често срещани болести по листните зеленчуци, като например плауновия корен от семейство Зелеви. Плауновият корен е заболяване, причинено от бактерии, които заразяват почвата чрез разсад или компост. Това заболяване е най-разрушително в киселинни почви, така че балансирането на pH с дървесна пепел като тор може да бъде ефективна стратегия за превенция. Ако растенията ви са засегнати, не забравяйте никога да не ги компостирате, ако са заразени с плауновия корен .

Внимавайте за проблеми при прекомерна употреба на тор от дървесна пепел за листни зеленчуци

Въпреки че дървесната пепел е чудесна добавка към почвата, за да направите градинската си леха по-основна (въпреки че е около половината от ефективността ѝ спрямо традиционните алкални източници като вар), трябва да бъдете внимателни, когато я събирате и използвате. Използвайте само пепел от естествена дървесина, тъй като предварително обработените материали или дървесината, отглеждана в близост до промишлени обекти, могат да отделят токсини в почвата. Тъй като алкалният характер на дървесната пепел е каустичен материал, трябва да избягвате директен контакт с нея и да избягвате вдишването ѝ. Препоръчва се носенето на дрехи с дълги ръкави, предпазни очила, маска и ръкавици при работа с дървесна пепел.

Прекомерната употреба на дървесна пепел в градината ви може да доведе до проблеми като хлороза, при която pH на почвата е твърде алкално, за да могат листните ви зеленчуци и други култури да абсорбират правилно хранителни вещества. Ако искате да отглеждате култури като картофи, наред с къдравото зеле и кейл, по-високите нива на pH могат да доведат до допълнителни проблеми, като например болестта краста по картофите. Въпреки това, ако горчивите зеленчуци са предпочитаното ви решение за запълване на празна зимна градина , пепелта е чудесна добавка за регулиране на pH стойността на почвата и включване на хранителни вещества. Просто не забравяйте внимателно да следите количеството, което използвате, за да не окажете неблагоприятни ефекти върху градината си, и ще бъдете готови да съберете отделни листа или цели реколти от листни зеленчуци за нула време.