Рая Назарян сподели дали ще стане президент и дали ГЕРБ ще работят с Радев (ВИДЕО)

Ако президентът Румен Радев направи своя партия за предстоящия предсрочен парламентарен вот напролет, това "ще промени настроенията, поведенията и предизборните програми на партиите и коалициите", заяви председателят на 51-вото Народно събрание Рая Назарян от ГЕРБ. "Разбира се, зависи от това дали действително ще се появи (партия на Радев – бел. ред.). Да покаже своята програма, идеология, визия за България, кои партии ще се строят до него, какво ще е неговото обкръжение, кои ще бъдат неговите кандидати. Има такива партии, които малко в аванс заявиха, че го виждат като потенциален партньор, преди още да знаят каква е неговата посока, идеология, програма", каза тя пред медиите на 18 януари.

Попитана дали ГЕРБ са потенциален партньор на Румен Радев, Назарян не изключи колаборация, но при определени условия. "Стига да имаме идеологически привличания, сходни посоки и политики – тогава може да говорим. На този етап ние сме в пълно неведение. Тази енигма буди повече напрежение, отколкото да създава положителни очаквания", коментира председателят на парламента.

Рая Назарян отговори дали би станала президент

Вечният въпрос, който се задава на Рая Назарян, е за поста на служебен премиер. "Аз съм изразявала моята позиция и моите аргументи като председател на Народното събрание – моето решение е последователно и непроменено, защото не са променени предпоставките", каза тя. И посочи за пореден път вижданията си по въпроса – а именно, че председателят на парламента е представител на политическа сила и е с пряко участие в политическия живот, за разлика от всички други потенциални кандидати в т.нар. „домова книга“.

"Такова лице, което принадлежи към формация, което ще участва в тази надпревара за доверието на суверена, не може да обезпечи провеждането на тези избори, да създаде среда и предпоставки за честността на вота. Това е отговорността на политическата позиция. Личните амбиции и интереси никога не трябва да бъдат над обществения интерес", поясни Назарян. Тя добави, че Радев все още не е поканил никого от "домовата книга" за служебен премиер на разговори, след като и третият мандат бе върнат като неизпълнен и стана ясно, че ще имаме отново служебен кабинет.

Пред България стои още един интересен казус - ако заедно с държавния глава се оттегли и вицепрезидентът Илияна Йотова, тогава постът президент остава вакантен. Конституцията има отговор за този казус. Ако се стигне до такава ситуация, председателят на парламента Рая Назарян трябва да поеме функциите на президент.

Попитана дали това ще се случи, тя отвърна: "Има такава предвидена хипотеза, която никога не се е случвала. Тя е доста особена, но в случай че се случи – разбира се".

"Заемането на постовете на тримата големи от един човек вече е твърде екзотично, това е малко вероятна хипотеза", допълни тя, имайки предвид премиер, президент и председател на парламента.

