Спорт:

Малена Замфирова остана на крачка от подиума в Банско

18 януари 2026, 16:02 часа 245 прочитания 0 коментара
Италианката Елиза Кафонт спечели паралелния гигантски слалом за жени от Световната купа по сноуборд в Банско. Във финала Кафонт се справи с носителката на Световната купа и лидерка в генералното класиране Цубаки Мики от Япония. Италианката рискува във финалните метри и успя да изпревари Мики, която бе сочена като абсолютен фаворит в състезанието. Българката Малена Замфирова остана на пето място в крайното класиране.

Малена Замфирова бе спряна от германка

16-годишната Замфирова бе спряна на четвъртфиналите германката Рамона Терезия Хофмайстер, която се бе устремила към четвърта поредна победа в Банско. Преди това Замфирова избра синьото трасе на пистата „Алберто Томба“ на Бъндеришка поляна и победи канадката Вей Ланши на осминафиналите. На четвъртфиналите обаче тя бе на червената писта срещу изключително опитната Хофмайстер. В равностойна битка германката взе победата с преднина от 0.74 секунди.

Малена Замфирова

На полуфиналите обаче Хофмайстер бе спряна от лидерката в класирането за Световната купа Цубаки Мики от Япония, която на четвъртфиналите се справи с Жули Цог от Швейцария. В другия полуфинал съпернички бяха италианките Елиза Кафонт и Лучия Далмасо, които на четвъртфиналите спечелиха срещу Александра Крол-Валас от Полша и Анамари Данча от Украйна. Кафонт спечели след падане на Далмасо и стигна до финала срещу Мики.

В класирането за Световната купа начело с 558 точки е Кафонт, пред Мики с 530 и Далмасо с 451. Малена Замфирова е осма с 308 точки. Цубаки Мики е начело в паралелния гигантски слалом с 430 точки, пред Кафонт с 413 и австрийката Забине Пайер с 346. Малена Замфирова е девета с 237 точки.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
сноуборд Световна купа по сноуборд Малена Замфирова
