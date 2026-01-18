Гърция поиска защита на корабите в Черно море

Защита на корабите в Черно море. За това настоява Съюзът на корабособствениците в Гърция в свое обръщение към Европейския съюз.

Остро изявление пред медиите направи Мелина Травлу, председател на Съюза на собствениците на кораби. Тя заяви, че очакват помощ и закрила от ЕС.

Преди дни с дронове бяха ударени два гръцки танкера в Черно море, като според гръцката страна става въпрос за атака с руски оръжия.

Атаките срещу гръцки, респективно европейски кораби, надхвърлят границите на закона, смята Травлу, допълвайки че "търговското корабоплаване не е зона на конфликт".

Призиви гръцкият флот да е в готовност

По думите й обаче атаките срещу гръцки кораби нарушават вносните търговски и снабдителни вериги на Европейския съюз.

Моряците са цивилни лица и европейската страна трябва да ги защити, се казва още в искането на гръцките собственици на кораби.

Министерството на енергетиката на Казахстан, цитирано от гръцките медии, потвърждава информацията, че засегнатите два гръцки танкера са участвали в износа на казахстански петрол.

Гръцкото министерство на корабоплаването предупреди своя търговски флот да засили мерките за сигурност при плаване към руски черноморски пристанища, предаде БНР.

Реакцията на външно министерство

Гръцката опозиция настоява за активна намеса и на дипломацията на страната.

Гръцкото външно министерство вече изрази недоволство заради удари с дронове срещу танкери на гръцки компании в Черно море.

"Осъждаме атаките срещу цивилни кораби с гръцка собственост", заяви говорителката на министерството на външните работи в Атина Лана Зохиу. Тя допълни, че атаките излагат на опасност екипажите и е възможно да причинят вреди на околната среда.

"Гърция като морска държава отдава особено значение на морската сигурност. Оставаме ангажирани с международното право и с международното морско право, включително свободата на корабоплаването. Въпросът ще бъде поставен от гръцкия министър на външните работи Йоргос Герапетритис пред европейските му партньори", заяви Зохиу.