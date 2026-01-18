След обявяването на новите мита от Тръмп германските военни неочаквано напуснаха Гренландия предсрочно

След обявяването на новите мита срещу европейските съюзници на Дания, обявили се в нейна подкрепа относно Гренландия, сред които Германия, германските военни са получили нареждане да напуснат арктическия остров, където пристигнаха само преди няколко дни. Групата от 15 войници на Бундесвера неочаквано е излетяла от Гренландия, посочва BILD, които имат репортаж за това как военните на Бундесвера се качват на полет на Icelandair. Мисията е приключила предсрочно, без Германия да даде официално обяснение.

Според германския ежедневник, заповедта за връщане е дошла от Берлин рано тази сутрин. Всички предварително планирани срещи и събития са били набързо отменени.

За момента няма изявление от германските власти за причината, наложила това решение.

Снимка: Getty Images

Няма да се поддадем на натиск

Междувременно германският вицеканцлер и министър на финансите Ларс Клингбайл заяви, че Европа няма да се поддаде на натиска на САЩ

"Не трябва да позволяваме да бъдем изнудвани от случващото се сега", каза той на събитие в Рейнланд-Пфалц.

"Няма да се поддадем на провокации, независимо дали чрез тарифи или думи. За мен е важно да има обща, ясна европейска позиция. Това трябва да се чуе ясно в САЩ", каза Клингбайл.

