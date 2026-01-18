Размножаване на форзиция от резници: Сега е най-подходящото време за вкореняване

Форзицията радва с ярко жълтите си цветове в началото на пролетта, когато повечето растения току-що излизат от зимния си сън. Искате още повече от тези красиви храсти в градината си? Разберете как да вземете резници от твърда дървесина от форзиция стъпка по стъпка и какво да правите с тях. Размножаването на това растение е по-лесно, отколкото си мислите.

Как да размножите форзиция от резници

Форзицията, чиито интензивно жълти цветове предвещават пролетта, радва окото още през март. Този невзискателен, напълно устойчив на замръзване и лесен за отглеждане храст е подходящ за всяка градина. Ако искате да го засадите в собствената си градина, не е нужно да ходите в разсадник или градински център. Форзицията може лесно да се размножава от резници от твърда дървесина.

Кога трябва да вземете вдървени резници от форзиция? Можете да направите това от късна есен до ранна пролет, тоест през безлистния период, но преди цъфтежа. Следователно, нищо не ви пречи да започнете сега – през януари, когато растението е в зимен покой.

1. Огледайте форзицията и изберете прави, дълги, неразклонени едногодишни издънки с маслиненозелена кора, които са с дебелина около молив (най-добре е да се съсредоточите върху долната част на храста).

2. След това отрежете избраните издънки изцяло, точно в основата.

3. Отстранете тънките връхчета от клоните, които са неподходящи за размножаване. Скъсете ги, като ги държите на около 1,5 см от най-високата пъпка.

4. Сега започнете да разделяте издънките на резниците с дължина приблизително 20 см, като ги режете под ъгъл от 45°. След това подрежете долните краища (равномерно, за да не се объркат с горните).

5. ези вдървенели резници могат да се съхраняват до пролетта или да се вкоренят. Обясняваме как да направите това по-долу.

Вкореняване на резници от форзиция

Можете да вкорените собствените си вдървени резници от форзиция директно на избраното от вас място в градината. Зимата обаче не е най-подходящото време за тази процедура. Трябва да изчакате до пролетта, докато се затопли малко и почвата се размрази. Дотогава съхранявайте храстовите резници в кутия, пълна с влажен пясък, като ги предпазвате от изсъхване.

За да сте сигурни, че резниците ви от форзиция ще се вкоренят и ще се установят бързо, най-добре е да ги вкорените в саксии през зимата. Как да направите това? Просто напълнете контейнерите с обикновена универсална почва и поставете резниците в тях, като отрежете краищата равномерно надолу, така че да бъдат покрити с почвата до 2/3 от височината им. Можете да използвате вкореняващ агент, но не е необходимо. Така или иначе, корените трябва да се появят.

Поставете младите растения в хладно и светло помещение. Поливайте почвата редовно, за да я поддържате леко влажна. След една година форзицията ще бъде готова за засаждане в градината, но изчакайте до пролетта, когато рискът от замръзване е преминал.

Използване на форзиция в градината

Форзицията е величествен храст, който при благоприятни условия може да достигне 2-3 метра височина и подобна ширина. Първоначално издънките са изправени, но с възрастта те стават дъгообразни, придавайки на растението неправилна форма. Тези фактори си струва да се вземат предвид, когато планирате засаждането на форзиция във вашата градина – тя трябва да има достатъчно място за растеж.

Как да използвате форзиция в градината? Този храст е отлично растение за видно място. Може да се засажда и в малки групи (2-3 растения на едно място). Синьоцъфтящи пролетни растения, като гроздови зюмбюли, хепатики и зюмбюли, изглеждат красиво редом с жълта форзиция. След цъфтежа този храст може да осигури зелен фон за многогодишни растения. Той е и добър избор за засаждане като жив плет.

