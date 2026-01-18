ЕС вади "базуката" срещу Тръмп заради Гренландия и митата - Макрон инициира мощен отговор

Вълна от недоволство се надига сред европейските лидери срещу американския президент Доналд Тръмп, който се закани да наложи допълнителни мита на вноса на стоки от няколко държави на Стария континент. Причината - станалата цел №1 на републиканеца през последните дни Гренландия. В нов етап от търговската война държавният глава на САЩ заяви, че тарифите ще бъдат въведени и ще останат в сила, докато не се стигне до сделка по закупуването на най-големия остров на Земята от страна на Вашингтон.

Тръмп отдавна не изключва и военна намеса на самоуправляващия се остров, който е полуавтономен, защото принадлежи към Кралство Дания, т.е. представлява територия на НАТО. Така Европейският съюз е изправен пред спешна среща на 18 януари (в 18 ч. българско време) между посланиците на страните членки, на която ще се обсъди нарастващото напрежение и координираният отговор на блока.

С какви мита Тръмп заплаши Европа и какво е най-силното оръжие на ЕС?

Вчера, 17 януари, американският президент обяви планове за налагане на 10% допълнително мито върху стоки от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Нидерландия и Финландия, считано от 1 февруари.

Френският президент Еманюел Макрон работи за координиране на европейската реакция срещу „неприемливите“ заплахи за налагане на мита от страна на Тръмп, обявиха от Елисейския дворец. Макрон ще бъде в контакт с европейските си колеги през целия ден и ще поиска, от името на Франция, Европейският съюз да активира „инструмента си за противодействие на принудата“, ако САЩ наложат мита заради богатата на ресурси Гренландия. Тръмп я иска заради стратегическото ѝ значение за националната сигурност на САЩ, като твърди, че тя била заобиколена от руски и китайски кораби, а Дания и Европа не правели нищо за защитата ѝ.

Снимка: Getty Images

Инструментът на ЕС за противодействие на принудата цели да защити Европейския съюз и неговите държави членки от икономически натиск от трети страни. Това е т.нар. търговска „базука“ на ЕС - мощен механизъм за ответни мерки, който първоначално е бил замислен за противопоставяне на натиска от страна на Китай. Сега той би позволил на Европа да наложи мита и ограничения върху инвестициите на нарушителите, подчертава Politico.

Инструментът срещу принудата (ACI), за който говори Макрон, беше одобрен от Брюксел през 2023 г. По това време основната заплаха се считаше Китай, който „наказа“ Литва за връзките ѝ с Тайван, налагайки ограничения върху двустранната търговия. Днес изглежда, че има случай на друга външна сила – Съединените щати, която използва търговската си мощ, за да промени европейската политика по отношение на Гренландия. При тези обстоятелства Инструментът срещу принуда е допълнително оръжие в търговския арсенал на ЕС.

Ако има съгласие, че външна сила е опитала да упражни принуда, и ако преговорите за разрешаване на случая се провалят, тогава ЕС разполага с по-големи правомощия да отвърне „в рамките на международното право“. Според ЕС „ACI позволява налагането на ограничения върху вноса и износа на стоки и услуги, но също и върху правата върху интелектуалната собственост и преките чуждестранни инвестиции. Освен това механизмът позволява налагането на различни ограничения върху достъпа до пазара на ЕС, по-специално до обществените поръчки, както и върху пускането на пазара на продукти, подлежащи на химически и санитарни правила.

ACI никога досега не е бил използван. Миналата година, по време на преговорите за митата между САЩ и ЕС, се говореше, че блокът ще го приложи, но това така и не се случи.

Реакциите

Италианският премиер Джорджа Мелони казва, че „налагането на нови санкции днес би било грешка“. Тя добави, че е разговаряла с Тръмп, след като той отправи заплахите си за мита по повод Гренландия, и му е казала какво мисли.

Италианският премиер припомни незначителното разполагане на сили на няколко европейски държави в Гренландия, които, по думите ѝ, не са били замислени като инициатива срещу САЩ. По този въпрос е имало „проблем с разбирането и комуникацията“ с Вашингтон, добави тя.

В разговор с репортери италианският премиер също така каза, че е разговаряла с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и ще говори с други европейски лидери относно случващото се.

Снимка: Getty Images

Финландският министър-председател Петери Орпо заяви, че митата „не са от полза за никого“ и биха навредили както на Европа, така и на САЩ. В съобщение в социалните мрежи той написа: „Финландия счита, че всички въпроси между съюзниците трябва да се решават чрез дискусии, а не чрез натиск. САЩ изразиха загриженост относно сигурността в Арктика, която е ключов въпрос за Финландия. Ние се стремим да гарантираме сигурността в Арктика заедно с всички наши съюзници, като зачитаме териториалната цялост на Дания и Гренландия. Тарифите биха навредили както на Европа, така и на САЩ. Те не са от полза за никого. Ние работим в тясно сътрудничество с нашите европейски партньори и съюзници".

Генералният секретар на Международната търговска камара в Обединеното кралство Крис Саутуърт посочи, че митата биха могли да имат значително въздействие върху британската икономика, но „няма гаранция, че в действителност ще има тарифи". Той каза пред BBC 5 Live, че заплахата от мита е „изключително безполезна и напълно ненужна, защото Гренландия вече е под командването на НАТО“.

„Има много доказателства, че заплахата от мита не води непременно до налагането на мита“, добави Саутуърт. Той също така каза, че Обединеното кралство е в процес на търговски преговори със САЩ и „не трябва да губи фокуса си върху по-важния разговор, който се води“.

Ирландският външен министър Хелън МакЕнти заяви, че заплахите на Тръмп за налагане на мита са „напълно неприемливи". Тя каза, че мирът и сигурността зависят от спазването на „основните принципи“ на ООН от страна на държавите членки, като добави: „Не може да има траен мир и сигурност в свят, в който тези принципи се игнорират и подкопават“.

МакЕнти заяви, че Ирландия е „кристално ясна“ по отношение на позицията си относно Гренландия - бъдещето на острова трябва да се определя от Дания и народа на Гренландия „в съответствие с утвърдените демократични принципи и международното право“. „Това е позиция, която няма да се промени. Зачитането на суверенитета и териториалната цялост на държавите не подлежи на преговори“, каза тя. Дания и Гренландия са заявили, че са „отворени за проактивен конструктивен диалог по всички въпроси“, добави ирландският първи дипломат.

И от Европейския съюз има реакции. За "опасна низходяща спирала" в отношенията със САЩ предупредиха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща. Те посочиха, че "Европа ще остане единна, координирана и решена да защитава суверенитета си".

Снимка: Getty Images

"Митата, наложени от САЩ на европейските съюзници, вредят на просперитета от двете страни на Атлантика и облагодетелстват Китай и Русия", заяви междувременно върховният представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Кая Калас.

Ключова среща в Давос на фона на протести срещу Тръмп

Тръмп ще присъства на Световния икономически форум в Давос (Швейцария) по-късно тази седмица, както и лидерите на Франция, Германия, Нидерландия и Финландия. Към тях ще се присъединят членове на НАТО като Канада, Испания и Белгия. Републиканецът ще произнесе реч в сряда на форума, чиято основна тема тази година е „Как можем да си сътрудничим в един по-конкурентен свят?“. Без съмнение, хора като Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц и Урсула фон дер Лайен ще са любопитни да чуят какво Тръмп има да каже по темата.

Хиляди хора вече протестират срещу плановете на американския президент за Гренландия - и на арктическия остров, и в Дания. Протести под мотото „Гренландия принадлежи на гренландците“ се проведоха в няколко града на датска територия, включително в столицата на острова Нуук. Големи тълпи бяха забелязани и в Копенхаген.

