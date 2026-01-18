Вече изпреварваме броя на загиналите при ПТП-та спрямо същия период на 2025 г.

При 14 тежки произшествия през изминалото денонощие в страната са загинали трима души, а 14 са ранени, съобщиха от МВР на 18 януари. В София един човек е ранен при регистрирани 14 леки и една тежка катастрофа. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 212, като загиналите са 22-ма, а ранените са 252 души. От МВР посочват, че има с девет повече загинали при пътни произшествия от началото на годината в сравнение със същия период на миналата година, когато жертвите са били 13.

Пияни и дрогирани шофьори

В рамките на изминалия ден са установени общо 23 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол. От тях 14 са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 9 - с над 1,2 на 1000. Седем са отказали тестване.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 12 водачи, а четирима са отказали тестване, съобщиха от МВР.

Общо 11 987 моторни превозни средства са проверени в рамките на операцията през изминалия ден, 17 януари. Извършен е контрол на 13 749 водачи и пътници. Съставени са 3475 фиша и 369 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

