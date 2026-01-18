"Обезглавяване" на тайванските лидери: Китай репетира война, вдъхновен от операцията срещу Мадуро (ВИДЕО)

Китайските сили наскоро са провели учение, симулиращо операция за „обезглавяване“, което явно е свързано с отстраняване на тайванското ръководство, показва видеозапис по военния канал на държавната телевизия China Central Television. Мястото, времето и имената на конкретните единици, участващи в симулацията, не са разкрити. Учението се разглежда като демонстрация на военните възможности на Китай след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от американските сили.

Учението е включвало идентифициране на сграда с мишени вътре чрез военен дрон, последвано от нощна акция на екип от специални сили. Екипът е използвал военни арбалети, за да премине през вражеските постове и да елиминира четирима „терористи“ в симулацията. Акцията в учението е приключила за по-малко от две минути, гласи информацията.

Операцията на САЩ срещу Мадуро вдъхновява Китай

Военната операция на САЩ във Венецуела бе проведена от армейската Delta Force и 160-и полк за специални операции. Смята се, че Мадуро е бил заловен без даване на жертви от американска страна.

Последните учения на Китай вероятно имат за цел да демонстрират подобни способности. Китайското правителство е нащрек за намеса от страна на САЩ - двустранното напрежение се засили по въпроси като бъдещето на Тайван и ситуацията в Южнокитайско море, пише японската медия Nikkei.

Изводът е, че китайската народноосвободителна армия (НОАК) планира анексирането на Тайван. Акцентът е върху тактиката на бързо „обезглавяване“ – залавяне на ключови политически лидери в самото начало на бъдеща война.

В същото време Пекин репетира морска блокада на острова. През последните седмици хиляди граждански риболовни кораби са участвали в учения, образувайки дълги плаващи вериги, които блокират достъпа до Тайван. Такива „бариери“ могат да бъдат използвани за контрол на околните води и прекъсване на снабдителните маршрути.

Анализатори отбелязват, че Китай е в състояние бързо да мобилизира масивен флот от граждански кораби и да го използва за военни цели под прикритието на официално невоенния им статут.

Сплашване на Тайван

Учението, изглежда, има за цел да сплаши администрацията на тайванския президент Лай Чин-те. Китайските сили обградиха Тайван като част от мащабно военно учение в края на 2025 г. Комунистическата власт в Пекин от години говори за "обединение" на демократично самоуправляващия се остров и континенталната част на Китай - намек за насилствено присъединяване на Тайван чрез китайска инвазия. Тайпе има собствено правителство от средата на 20. век, когато силите на Гоминдан бягат на острова от комунистите на Мао Дзъдун.

Висш китайски военен представител заяви пред китайските медии, че въоръжените сили са провеждали и „симулационни атаки срещу ключови цели“.

Това не е първият път, когато китайската армия провежда такива учения, очевидно насочени срещу тайванските лидери. През юли 2015 г. CCTV излъчи кадри на военни, провеждащи учение в тренировъчна база във Вътрешна Монголия (автономен регион на Китай), използвайки сграда, която силно напомняше президентската резиденция в Тайван.

