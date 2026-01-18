Логиката "Все ще се намери някой": Ами ако никой не иска да е служебен премиер?

България е изправена пред реалната възможност никой да не иска да поеме поста на служебния премиер. Експерти обаче са на мнение, че все пак човек би трябвало да се намери.

Тази седмица възможностите за съставяне на редовен кабинет бяха изчерпани и сега предстои да бъде назначен служебно правителство и страната да върви към предсрочни избори.

Логиката "Все ще се намери някой"

"Напълно възможно е никой да не иска да бъде служебен премиер. Аз зададох този въпрос в конституционната комисия, в която се правеше този текст. Получих следния отговор: Ами те са сериозни хора, отговорни и това не може да се случи. Но на мен ми се струва, че конституцията трябва да разсъждава и при такава хипотеза", заяви преподавателят по конституционно право проф. Екатерина Михайлова.

"Все ще се намери някой. В България мерак да управляват имат много хора", допълни тя.

По думите й обаче е напълно възможно обаче кабинетът Желязков да остане чак до изборите.

"Това може да се случи, защото няма срок, в който да се назначи служебно правителство, но назначаването на служебното правителство и датата на изборите стават в един момент. В такъв смисъл няма как да остане Желязков премиер. Ще трябва да имаме служебен министър-председател и насрочени нови избори", коментира тя.

Източник: БГНЕС

Отказалите се до момента

Вече има отказали се "варианти" от "домовата книга".

Отказ декларира омбудсманът Велислава Делчева, която заяви, че според нея омбудсманът не бива да бъде избиран за служебен премиер.

Основното нещо според нея е, че по този начин се засяга независимостта на институцията. "Това е основен принцип, който не само е записан в Конституцията, а и се спазва от международните институции", подчерта Велислава Делчева.

Управителят на Българската народна банка Димитър Радев също обяви, че няма да приеме поста служебен премиер, ако му бъде предложен. На въпрос за евентуално заставане начело на служебен кабинет, Радев отговори: "Категорично не".

"Независимостта на централната банка е основен принцип. Поставянето ѝ под съмнение би подкопало доверието не само в БНБ, но и в цялата институционална система, особено в момент на историческа промяна в паричния режим", заяви гуверньорът на БНБ, който не за пръв път отхвърля идеята да заеме първият пост в държавата, макар че по закон има право.

Председателят на Народното събрание Рая Назарян също коментира, че не би приела покана за служебен премиер в настоящата политическа ситуация. Според нея ролята на председателя на парламента е по дефиниция част от политическия процес, а служебното правителство трябва да стои максимално далеч от кампанията и партийните интереси.

"Аз съм изразявала моята позиция и моите аргументи като председател на 50-ото Народно събрание. Моето решение е последователно и непроменено, защото не са променени предпоставките, даже към днешна дата важат с още по-голяма тежест. Такова лице, което принадлежи към формация, която ще участва в тази надпревара за доверието на суверена, не може да гарантира и да обезпечи провеждането на тези избори, да създаде среда и предпоставки без съмнения за честността и прозрачността на вота. Смятам, че това е отговорната политическа позиция. Това, че в пространството витаят едни такива тези, че председателят е длъжен, че се е съгласил, че това е в длъжностната му характеристика, мисля, че личните амбиции и интереси никога не бива да бъде позволявано да бъдат над обществения интерес", категорична бе Назарян.

Процедурата, ако президентът подаде оставка

"В случай, че президентът реши да излезе предсрочно, преди края на мандата му - той трябва да подаде оставка. Оставката се подава пред Конституционния съд и самият акт на подаване на оставка не освобождава действащия президент от отговорностите, които има по конституция", заяви Михайлова.

"В миналото сме имали само един прецедент - това е било с вицепрезидента Блага Димитрова. Тя подава оставка и тогава в рамките на около седмица се произнася Конституционният съд. Няма срок, всичко ще е в ръцете на Конституционния съд. Те могат да забавят, могат и да избързат. Зависи от мнозинствата и решенията, които ще вземат", анализира Михайлова.

По думите й задачата на съда е да провери дали доброволно или под натиск е подадена тази оставка. Има ли сме назад във времето, когато се е случвало, заяви още тя пред бтв.

Михайлова коментира и вариантът Радев да се кандидатира със своя партия на изборите.

"Все повече идват публични сигнали в тази посока. Напоследък съветниците на президента станаха доста активни. Самият президент е уклончиво отговарящ, вървят мълви", смята Михайлова.

"Ако подобна стъпка е предприета от президента, поне още 10 дни той ще е този, който ще взима решения, а това е свързвано с назначаване на служебно правителство", заяви тя.