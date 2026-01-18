Започнете да отглеждате това растение през януари, за да привлече опрашители в градината си лятото

Някои растения се развиват най-добре, когато се засаждат директно в почвата, докато други се нуждаят от малко помощ, за да виреят наистина. Тези, които се нуждаят от малко тласък, обикновено могат успешно да се засяват на закрито. Едно такова растение е вид върбинка, чието отглеждане е малко трудно, но ви възнаграждава с нови цветове всяка година и зашеметяващи цветове, които привличат опрашители. Високият върбинка (Verbena bonariensis) е красиво растение с ярки цветове, които ще поддържат градината ви пълна с пчели и пеперуди

Като цяло, Verbena bonariensis е сухоустойчиво и лесно за поддръжка многогодишно растение , но се нуждае от известни грижи и насоки, за да започне, поради което засяването на семената на закрито през януари може да бъде полезно. Процесът на покълване се счита за бавен и неравномерен и те са малко капризни. Но след като веднъж веднъж отгледате това растение в градината си и оставите цветовете да развият семенни главички в края на лятото, вероятно ще откриете, че новите растения ще поникнат с такава сила, че в крайна сметка ще се наложи да ги проредите.

Объркващо е, че има три растения, които обикновено наричаме вербена на английски.

Първо, това е лимонената върбинка (Aloysia citriodora) , успокояващата билка, която често ще виждате като често срещана съставка в чаени смеси.

Второ, има обикновена върбинка ( Verbena officinalis), многогодишна билка, произхождаща от Европа. Тя има много малки лилави цветове на стъбла, подобни на класове. Най-често ще я намерите в билкови градини, но рядко като декоративно растение, защото не е много декоративно.

След това е върбинката с лилав връх ( Verbena bonariensis), високо растение (с тънко стъбло и тесни листа), което е покрито с електрическо-лилав грозд от малки цветове.

Засаждането на Verbena bonariensis на закрито през януари

За да започнете, е добре да посеете семената приблизително 12 до 14 седмици, преди да мислите да ги разсадите навън. Те не понасят добре студа, така че изчакайте да ги разсадите в градината, докато премине всякаква заплаха от слана. Уверете се, че сте покрили семената със слой почвена смес или вермикулит, тъй като те се чувстват най-добре, когато е тъмно за процеса на покълване. След като покълнат, което може да отнеме до четири седмици, можете да ги поставите на повече светлина. Също така искате да се уверите, че са на топло. Те се нуждаят от температура на почвата около 18 до 24 градуса по Целзий, за да им дадете най-добър шанс да покълнат. Ако можете да намалите температурата малко през нощта и да я повишите през деня, това може да помогне за прекъсване на латентността на семената.