Растения, които да подрежете в разгара на зимата

Късната зима е ключово време за резитба на дървета, храсти и многогодишни цветя, които цъфтят през лятото върху дървесина, израснала през пролетта на същата година, или цъфтящи „нови дървета“. След като зимните топлини се размразят и растенията излязат от покой, те са готови да съсредоточат енергията си върху производството на нов растеж. До средата до края на пролетта цветните пъпки са се появили върху този нов растеж и тези пъпки ще се отворят през лятото. Тези растения цъфтят по-бавно от тези, които показват зашеметяващ ранен пролетен блясък след късна зимна резитба, но могат да бъдат подрязани едновременно с това.

Някои растителни родове, като рози, хортензии и слези, имат видове, които цъфтят на стара дървесина, и други, които цъфтят на нова дървесина. Не забравяйте да знаете разликата. Повечето стари дървесни цъфтящи растения трябва да се подрязват скоро след като са приключили с цъфтежа. Това им дава останалата част от вегетационния период, за да произведат дървесина и пъпки, от които ще се появят цветовете за следващата година.

Как да съживите хортензиите след замръзване, за да осигурите буйни пролетни и летни цъфтежи

От друга страна, новите дървесни цъфтящи растения са идеални кандидати за късна зимна резитба, като например гладки хортензии, мирти и рози шарон. Започнете резитбата си, като отрежете мъртви, болни или повредени клони или пръчки. За да стимулирате нов растеж, отрежете издънките до корените и премахнете слабите на вид, вретеновидни пръчки или стъбла от предишни години, така че растенията да съсредоточат енергията си върху развитието на по-силни основни стъбла. Избягвайте „подрязването“ на дървета или храсти, което има обратен ефект, насърчавайки слаби издънки от основата, а не по-здрави издънки от съществуващото стъбло.

Гладки хортензии

Не бъркайте хортензиите си. Едролистните хортензии (Hydrangea macrophylla) и дъболистните хортензии (Hydrangea quercifolia) цъфтят върху миналогодишните дървета и трябва да се подрязват веднага след цъфтежа. За разлика от тях, гладките хортензии (Hydrangea arborescens) са северноамерикански вид, които цъфтят върху нови дървета и реагират добре на късна зимна резитба. Добрата резитба ще им позволи да цъфтят изобилие от летни цветове от май до юли, привличайки пойни птици, пеперуди и други опрашители.

Фуксия

Вярна на името си, издръжливата фуксия (Fuchsia magellanica) е многогодишно растение, което може да оцелее при северноамерикански зими до -10 градуса по Фаренхайт. Издръжливите фуксии произвеждат бордочервени цветове през лятото, които цъфтят до първата слана. В по-студен климат растението ще умре от слана, но ако не, можете да подрежете стъблата до земята, така че от издръжливата му коренова система да поникнат нови стъбла.

Рози

Някои рози, като например много катерливи рози, цъфтят върху стари дървета, които израстват след цъфтежа, така че трябва да избягвате да ги подрязвате през есента или зимата. За разлика от тях, хибридните чаено-хибридни рози, грандифлорните рози и флорибундовите рози цъфтят върху нови дървета и трябва да се подрязват в края на зимата до началото на пролетта. Отстранете мъртвите пръчки, които не показват признаци на зелен растеж, както и всички клони, повредени през зимата.