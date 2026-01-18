Кое е най-подходящото място в кухнята за отглеждане на билки

За тези с просторен кухненски плот, вътрешната градина може да звучи като чудесна идея. Много билки са издръжливи и лесни за отглеждане, като виреят добре, когато се култивират в саксия с други билки, което ги прави подходящи за градини на плот. Освен това, те са отлично кулинарно допълнение към кухнята - винаги ще имате пресни билки на една ръка разстояние.

И билките не са единствените растения, идеални за отглеждане на закрито и в малки пространства ; има много плодове и зеленчуци, които можете да отглеждате и на кухненския си плот. Трудността идва в намирането на подходящо място, където градината ще получава достатъчно слънце, ще бъде защитена от повреди и няма да заема използваемо място за съхранение или работа. Няма едно-единствено място на плота, което да е идеално за отглеждане на вътрешна градина, но ако искате кухненските ви растения да виреят, поставете ги на слънчева зона, където има добър въздушен поток и подходяща температура.

Не всички кухни са идеални за всички растения – това зависи от ориентацията на прозорците на вашата кухня и дали имате плот близо до тях. За растения, които виреят на пряка слънчева светлина и се нуждаят от топлина, поставянето им близо до прозорец с южно изложение е оптималният избор, тъй като той получава най-много слънчева светлина всеки ден. Ако растенията могат да останат здрави при по-ниска температура, прозорец с северно или източно изложение може да е подходящ.

Температурните предпочитания също варират в зависимост от вида растение. Ако отглеждате билки, те обикновено предпочитат температури между 18 и 21 градуса по Целзий през деня и около 4 до 7 градуса по-ниски през нощта, така че намерете място, което им осигурява достатъчно светлина без излишна топлина, която може да идва от кухненското оборудване.

Съображения при избора на място за градина с плот

Една от по- често срещаните грешки при градинарството на закрито е поставянето на растения твърде близо до източници на топлина. Дори ако имате растение, което обича тропически температури, топлината от печката ви може да е твърде силна за него. Точно както не бива да поставяте растения близо до вентилационни отвори, фурната и котлона ви могат да изсушат растенията и да причинят проблеми като увяхване на листа и загуба на пъпки и цветове.

Освен това, растенията, разположени твърде близо до котлона, могат да се превърнат в опасност от пожар. Може също да искате да избягвате да ги държите близо до кафеварка, тостер или друг кухненски уред, който се загрява. Точното разстояние, на което трябва да държите растенията от източници на топлина, зависи от това колко топлина излъчва всеки източник, но трябва да ги поставите достатъчно далеч, за да не можете да усетите топлината с ръка.

Въпреки че има предимства да държите растенията си на едно място , уверете се, че не ги тъпчете в ъгъл, където няма да имат бриз. Въздушният поток помага за растежа и е от съществено значение за предпазване на растенията от болести. Някои чудесни начини за подобряване на въздушния поток за вашите кухненски растения са да включите вентилатора на тавана, за да преместите застоялия въздух, и да отворите прозорците, за да влезе свеж въздух.

Ако кухнята ви няма вентилатор на тавана, помислете за инвестиране в малък вентилатор само за вашите растения. Ако са твърде струпани заедно, може да не получават достатъчно светлина. Ако плотът ви не предлага много светлина на най-доброто място за вашата градина, можете да инвестирате в лампи за отглеждане на вашите кухненски растения. Идеалното разположение трябва да е място, където можете безопасно да държите лампите за отглеждане на 30 см над растенията и да ги оставяте включени поне 12 часа на ден.