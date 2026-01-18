Блокът в Ростов, ударен от руска ПВО ракета, остава "затворен" за обитателите му. Над 200 000 души без ток в окупираните земи (ВИДЕО)

Повече от 213 000 души в окупираната от Русия част на украинската Запорожка област останаха без ток след атака на украинските въоръжени сили, съобщиха окупационните „власти“, инсталирани от Кремъл. Някои жители на региона останаха без електроенергия още на 9 януари „поради метеорологични условия“. По-късно окупационният „губернатор“ Евгений Балицки добави, че украинците са започнали да атакуват електропреносната мрежа. На 18 януари Балицки съобщи, че 213 000 клиенти в 386 населени места са останали без ток.

Окупационните „власти“ решиха да изключат асансьорите в жилищните сгради „по съображения за сигурност“.

Локално примирие при АЕЦ "Запорожие"

Според украинските медии пък в АЕЦ „Запорожие“ е обявено локално примирие, за да могат специалисти да ремонтират резервната електропреносна линия с напрежение 330 kV. Представители на Международната агенция за атомна енергия наблюдават процеса на място.

A local ceasefire was declared at the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant to allow specialists to repair a 330 kV backup power line, according to Ukrainian media. IAEA representatives are monitoring the process on site. pic.twitter.com/6EDz2xSxaf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 18, 2026

Четвърти ден в Ростов не дават на жителите да влязат в жилищна сграда, поразена от... руска ПВО ракета

Междувременно в Ростов на Дон руските власти не позволяват на жителите да влизат в жилищна сграда, която е била поразена уж от дрон, поради опасност от срутване. Дронът атакува висока сграда на улица „Еременко“ 98 в район „Советский“ в Ростов на 14 януари. Въпреки това на жителите все още е забранено да влизат там. Те също така не могат да си вземат вещите.

Всъщност нападението е било с основна цел местен завод, важен за руската армия, но има попадение в жилищен блок. От редица видеокадри обаче се разбра, че всъщност сградата е била уцелена вероятно от руска противовъздушна ракета, активирана за сваляне на дронове: Руска ПВО ракета уцели жилищна сграда в руския град Ростов: ВИДЕА показват какво стана.

Ръководителят на районната администрация обясни забраната с опасността от срутване. „В момента експерти работят по укрепването на носещите стени. След като това бъде направено, ще можем да обсъдим възможността за изваждане на документи и важни вещи“, написа той в Telegram.

Според един от жителите на всички им е било предложено временно настаняване в жилищен комплекс „Суворовски“, който се намира на 15 километра от домовете им.

Жителка на сградата потвърждава пред опозиционната руска медия ASTRA, че не им е позволено да влязат в апартаментите си. Тя също така съобщава, че местните власти не са се свързали с тях през уикенда и сега жителите трябва да чакат до понеделник, за да разберат кога ще им бъде позволено да се върнат в домовете си.

Атаката на 14 януари доведе до един смъртен случай и четирима ранени, сред които и 4-годишно дете.

