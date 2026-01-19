Как да ограничите щетите от сняг и слана във вашата градина? Ето кои растения се нуждаят от помощ!

Снегът изпълнява защитна функция в градината, но твърде много сняг може да бъде опасен за растенията. Когато се задържа дълго време по клоните, е тежък, мокър и замръзнал, и може да причини необратими щети. Защитата на чувствителните хортензии и рододендрони е особено важна. Как можете да защитите тези красиви храсти, за да предотвратите щети и да гарантирате, че ще цъфтят през пролетта? Ще ви дадем няколко съвета.

Снегът и сланата могат да унищожат вашата градина

В началото на 2026 сланата е безмилостна в нашата страна. Прогнозите са, че температурите ще останат доста под нулата в много части на България през следващите дни и се очакват допълнителни снеговалежи. Лек слой сняг, който обгръща растенията, е добре дошъл в градините. Той действа като естествена топлоизолация, предпазвайки от големи температурни колебания и изсушаващи ветрове. С топенето на снега през пролетта той постепенно овлажнява почвата, стимулирайки растежа.

Снегът обикновено е полезен за растенията в нашите градини. В определени случаи обаче той става опасен и може да им навреди. Мокрият, обилен сняг може да огъне или счупи клоните на декоративни храсти, иглолистни дървета и овощни дървета (особено млади). Освен това, уплътненият слой около стволовете ограничава достъпа на кислород до корените и създава благоприятни условия за гризачи.

Силните студове, които преживяваме напоследък, също представляват заплаха за много популярни растения. В случая с особено чувствителната градинска хортензия, значителният спад на температурата може да унищожи цветните пъпки, образувани върху миналогодишните издънки. За рододендроните физиологичната суша, състояние, при което растението не може да абсорбира вода от замръзналата почва, както и изсушаващите зимни ветрове, представляват заплаха.

Мокър сняг – как да защитим хортензиите и рододендроните?

Както мокрият сняг, така и обилните слани могат да причинят необратими щети на хортензиите и рододендроните. Тези растения трябва да бъдат адекватно защитени от неблагоприятни условия, ако очакваме да цъфтят обилно през вегетационния период. Как можем да ги защитим през зимата? Какви често срещани грешки трябва да избягваме? Ето най-важните съвети:

Хортензия – Разстелете дебел слой мулч (10-20 см) под храста, например борова кора, торф, шишарки или иглолистни дървени стърготини. По време на най-силните студове, увийте свободно надземната част на хортензията със зимен агротекстил 30 г/м², като го закрепите с връв. В зони, незащитени от вятъра, можем да поставим и ветрозащитна преграда около растението.

Рододендрони – Покрийте храста с дебел слой мулч (кисел, подобен на този за хортензиите). Основата може да бъде допълнително защитена с иглолистни клони. Надземните части на рододендрона не трябва да бъдат плътно увити в агротекстил – най-добре е да опънете плата върху колове, които забивате около растението. Когато настъпи размразяването и почвата се размрази, полейте храста, за да го предпазите от физиологична суша и характерното навиване на листата.

Какво друго трябва да запомните?

Малко количество сняг действа като естествена защита за хортензиите и рододендроните. Въпреки това, обилният снеговалеж, когато е обилен и влажен, представлява проблем. В такива случаи е добре внимателно да отърсите снега от клоните, като използвате ръка или мека метла. Избягвайте да ги удряте с пръчка или да ги изливате с гореща вода, тъй като това ще повреди растението.

