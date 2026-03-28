Как да отгледате хрян в градината си

Хрянът е член на семейство Кръстоцветни или зелеви или горчичени, което включва броколи , зеле , карфиол , къдраво зеле , брюкселско зеле, рукола и репички .

Произхожда от югоизточна Европа и Западна Азия и се култивира от над 3000 години. Днес се отглежда по целия свят.

Това растение не бива да се бърка с японски хрян или уасаби (Wasabi japonica) , което е съвсем различно растение.

Хрянът е коренищно многогодишно растение с големи, подобни на лапад, яркозелени листа и малки, бели цветове в началото на лятото.

Отглежда се заради лютия си, остро ароматен месест корен, използван като подправка или трапезно лакомство. Коренът е подобен на морков, бял до кремав на цвят и обикновено грапав.

Това е кореноплоден зеленчук, като морков , репичка , цвекло или джикама , който може да достигне до 90 см височина и ширина.

Растението е силно разрастващо се, разпространява се чрез подземни издънки и изпреварва повечето други растения. Може да стане инвазивно, ако корените не се събират всяка година.

Засаден в началото на пролетта или късната есен, хрянът вирее в по-студени среди и понася слана.

Хрянът съдържа съединения, които могат да осигурят ползи за здравето. Добавете го към диетата си и му се насладете в сосове или като подправка към риба, месо и зеленчуци със силен вкус.

Въпреки че листата са годни за консумация (сурови или варени), те рядко се консумират.

Ползи за здравето от хрян

Въпреки че хрянът е вкусно допълнение към различни ястия, той може да осигури и някои ползи за здравето.

Тъй като обикновено се консумира в малки количества, то е нискокалорично , но съдържа малки количества калций, калий, желязо, магнезий и витамин С.

Съдържа и съединения, които могат да предпазват от рак, като ограничават растежа на раковите клетки и насърчават тяхната смърт.

Коренът от хрян е богат на антиоксиданти, които помагат в борбата с увреждането на клетките, причинено от вредните свободни радикали.

Някои проучвания също така показват, че хрянът може да предотврати развитието на рак на дебелото черво, белия дроб и стомаха.

Маслото, отделено при отрязване на корена, може да има силни антибактериални свойства и да се бори с E. coli, H. pylori и Salmonella.

Хрянът често се използва за борба с настинки и проблеми с дишането. Освен усещането за парене в носа, гърлото и синусите, когато ядете хрян, растението може да помогне за здравето на дихателните пътища.

Хранителна информация (за 1 супена лъжица) : 7 калории, 1,7 грама въглехидрати, 0,2 грама протеини, 0,1 грама мазнини, 0,5 грама фибри.

Отглеждане на хрян

Хрянът расте до 60-75 см височина и 75-90 см ширина.

Растението се развива най-добре на пълно слънце в лека , плодородна и дълбока , влажна, но добре дренирана почва с pH между 6,0 и 7,5 . Ще понесе частична сянка , но няма да дава толкова добър добив.

Преди засаждане, лопатата или ротофилът обработете почвата на дълбочина 20-25 см.

Хрянът има дълъг вегетационен период и събирането му отнема около 140-160 дни .

Този кореноплоден зеленчук расте най-добре при хладни температури около 15-18°C.

Ще понесе ниска температура от 7°C и ще расте слабо над 24°C.

Хрянът може да се отглежда чрез семена, но е много по-лесно да се закупят комплекти хрян (малки парченца от корена) от разсадника.

Тази многогодишна билка е лесно за отглеждане растение, което ще завладее градината ви за нула време. Опитайте се да я засадите далеч от повечето растения и помислете за засаждане в контейнери или повдигнати лехи .

Корените могат да бъдат засадени веднага щом почвата е обработваема в началото на пролетта.

Поставете корените в земята под ъгъл от 45 градуса, като горната част на корена е на или малко под нивото на почвата. Засадете на разстояние 30-45 см един от друг.

Поддържайте растението добре напоявано през вегетационния период.

Торете по време на засаждането и след това на всеки четири седмици. Можете да използвате компост или балансиран (10-10-10) растителни торове.

За да стимулирате образуването на корени, след като над почвата се появи обилно количество листа, подрежете ги, така че да останат само няколко за всяко растение.

Спазвайте сеитбообращение : не засаждайте растения на едно и също място по-често от всеки три до четири години.

Събиране и съхранение на хрян

Коренът е най-добър, когато се бере през есента. Вкусът му е много по-интензивен след слана, така че помислете за по-ранно бране, ако предпочитате по-мек вкус.

Копайте внимателно, за да не повредите корените.

Съберете главния корен и засадете отново издънките. Едногодишните корени имат най-добър вкус.

Пресадените корени ще поникнат отново през пролетта, с обилно количество нови листа.

Ако корените ви, засадени през пролетта, не са готови за прибиране на реколтата до първата есен, можете да ги изкопаете следващата пролет или есен.

Събирането на някои от корените всяка година помага за контролиране на разпространението на това енергично растение .

Корените от хрян се използват най-добре пресни. Ако реколтата ви е щедра и имате твърде много, можете да измиете, настържете и изсушите хряна си.

Като алтернатива, съхранявайте корените, докато не пожелаете да ги използвате: свържете ги в дървена кутия или тава и ги покрийте с влажен пясък, след което ги поставете на хладно, тъмно и защитено от замръзване място.

Вредители и болести

Хрянът не се влияе от сериозни вредители или болести. Той е устойчив на елени.

Вредители : Внимавайте за листни въшки , зелеви червеи , совачки , бълхи и телени червеи .

Болести : В влажни почви може да се появи кореново гниене .

Засаждане на компаньони

Хрянът е отлично растение-компаньон за овощни дървета като ябълка , кайсия , череша , нектарина , праскова , круша и слива .

Хрянът е растение, което ще помогне и на картофите . Той може да отблъсне мехурчестия бръмбар и да помогне за възпиране на колорадския бръмбар . Хрянът също така подобрява устойчивостта на картофите към болести. Не го засаждайте твърде близо до картофите си, тъй като хрянът расте твърде бързо, за да бъде ефективен спътник. Може да искате да го засадите в голяма саксия, която може да бъде поставена близо до картофите ви.