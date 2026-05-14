Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Майкъла с нов залп по ЦСКА: Безпомощна история, само Господ ни спаси да не загубим от ЦСКА 1948

14 май 2026, 10:21 часа 694 прочитания 0 коментара

Бившият футболист и директор на ЦСКА Георги Илиев за пореден път разкритикува представянето на „червените“ под ръководството на Христо Янев. Майкъла, както всички наричат именития защитник, говори пред колегите от „Тема спорт“ като сподели, че е много разочарован от видяното по време на двубоя с ЦСКА 1948. Както е известно, срещата завърши при резултат 1:1, а в последните минути тимът от Бистрица можеше да си тръгне и с трите точки.

Илиев заяви, че през първото полувреме, както и в заключителните минути на двубоя, ЦСКА е бил безпомощен. Майкъла допълни, че в момента това е нивото на „армейците“. Бившият защитник изрази притеснението си, че ако продължат така, „червените“ ги чака много труден финал за Купата на България срещу Локомотив Пловдив.

„Това ни е нивото“

„В последните 10-15 минути ни надиграха тотално, а преди това имахме предимство в двубоя, но не съумяхме да обърнем резултата. Но нормално, това ни е нивото. Мен ме притеснява, че ако и срещу Локомотив Пловдив във финала за Купата покажем такава игра, ще имаме проблеми и то сериозни“.

ЦСКА ЦСКА 1948 Петър Витанов Мохамед Брахими

„Да, имахме петима наказани за този двубой с ЦСКА 1948, но това не е оправдание. Както и цикълът сряда – събота. Само Господ ни спаси да не загубим мача. Първото полувреме бе безпомощна история, последните минути на мача – също. Сега срещу Левски трябва да се вдигнат и да спечелят за самочувствие преди финала за Купата“, заяви Георги Илиев.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Червеното дерби завърши без победител: ключови контузии белязаха сблъсъка между ЦСКА и ЦСКА 1948

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ЦСКА Георги Илиев - Майкъла ФК ЦСКА 1948 Първа лига
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес