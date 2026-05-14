Майкъла с нов залп по ЦСКА: Безпомощна история, само Господ ни спаси да не загубим от ЦСКА 1948

Бившият футболист и директор на ЦСКА Георги Илиев за пореден път разкритикува представянето на „червените“ под ръководството на Христо Янев. Майкъла, както всички наричат именития защитник, говори пред колегите от „Тема спорт“ като сподели, че е много разочарован от видяното по време на двубоя с ЦСКА 1948. Както е известно, срещата завърши при резултат 1:1, а в последните минути тимът от Бистрица можеше да си тръгне и с трите точки.

Илиев заяви, че през първото полувреме, както и в заключителните минути на двубоя, ЦСКА е бил безпомощен. Майкъла допълни, че в момента това е нивото на „армейците“. Бившият защитник изрази притеснението си, че ако продължат така, „червените“ ги чака много труден финал за Купата на България срещу Локомотив Пловдив.

„Това ни е нивото“

„В последните 10-15 минути ни надиграха тотално, а преди това имахме предимство в двубоя, но не съумяхме да обърнем резултата. Но нормално, това ни е нивото. Мен ме притеснява, че ако и срещу Локомотив Пловдив във финала за Купата покажем такава игра, ще имаме проблеми и то сериозни“.

„Да, имахме петима наказани за този двубой с ЦСКА 1948, но това не е оправдание. Както и цикълът сряда – събота. Само Господ ни спаси да не загубим мача. Първото полувреме бе безпомощна история, последните минути на мача – също. Сега срещу Левски трябва да се вдигнат и да спечелят за самочувствие преди финала за Купата“, заяви Георги Илиев.

ОЩЕ: Червеното дерби завърши без победител: ключови контузии белязаха сблъсъка между ЦСКА и ЦСКА 1948