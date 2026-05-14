Какво се случва в Пловдив?! Фондация, която трябва да помага на Ботев се обърна срещу клуба

“Фондация Жълто и Черно“, която има за цел да издига имиджа на Ботев Пловдив и хората, които го подкрепят, както от самата фондация написаха, излезе с дълга публикация в социалните мрежи. В нея написа, че няма претенции към спортно-техническите или финансовите резултати, но изрази недоволството си от начина, по който се води комуникацията между хората, които управляват клуба и привържениците. От фондацията направиха и препратка към това, което финансовият благодетел на Ботев Илиян Филипов написа на 13 май.

Ето какво написаха от фондацията: “Уважаеми дами и господа, като организация, имаща за цел да работи за издигане имиджа на футболен клуб „Ботев“, както и на подкрепящата го „жълто-черна“ общност, бихме искали да изразим безпокойството си от все по-задълбочаващата се криза в публичната комуникация между управляващите клуба и неговите привърженици. И докато към спортните резултати на представителния мъжки отбор нямаме претенции, тъй като мисията и целите ни са от съвсем различен характер, то публичният образ на футболния клуб не може да ни бъде безразличен.

Държим да подчертаем, че публичният образ на един клуб не касае нито спортно-техническото му развитие, нито съпътстващите го положителни или отрицателни финансови резултати. Той има отношение към това как обществото – както в град Пловдив, така и в цялата страна, възприема и реагира на посланията, излъчвани от тези, които към днешна дата имат привилегията и отговорността да представляват или да се асоциират с "Ботев". Липсата на уважение към редовите привърженици, критикуващи с или без основание клубната политика, не кореспондира по никакъв начин със станалите вече нелепи призиви за обединение и присъствие на стадиона. Не считаме за добра практика ниското ниво на комуникация през социалните мрежи, сриващи клубния имидж близо до историческо дъно.

Със зле премерени реплики от типа на „баща ти е виновен, че те е сътворил“, „като не ти харесва, стой си вкъщи на дивана“, „ела ти да издържаш клуба“ и прочее неотговарящи на елементарната клубна култура публични изяви, нито стадион „Христо Ботев“ ще се напълни скоро, нито привържениците ще имат уважение и респект към управляващите клуба. По същия начин намираме сходен проблем в комуникацията и отношението към представители на други клубове и футболни организации. И докато лесно можем да разберем емоционалните реакции на привържениците спрямо даден футболист, ръководител или отбор, като следствие на висок адреналин по време на футболна среща, то влизането в подобен тон от представители на самия клуб е абсолютно недопустимо.

Не можем да се съгласим, нито да се примирим с факта, че за „Ботев“ вече никой не говори с уважение и респект. А няма как да бъде друго, след като от клубните канцеларии, дори и чрез фиктивното използване на лични профили, излизат послания като „ракетчици“, „пияници“, „онези от задния двор на ВСИ“ и прочее срамни изказвания, насочени към спортни опоненти, в частност към такива на градския съперник. През последната година подобни неотговарящи на историята и традициите на нашия клуб срамни словоизлияния имаше и към представители на „Левски“, „Славия“, БФС и т.н.

Няма как с лека ръка да подминем и факта, че по време на последната среща между „Ботев“ и „Арда“, при извършването на смяна в състава на гостите, името на футболиста Бирсент Карагерен не беше споменато от диктора на стадиона, а беше отбелязан само номерът, с който същият влиза в игра. За подобен примитивизъм няма извинение, тъй като такива прояви нанасят поредното срамно петно върху имиджа на клуба. Отчитаме като изключително унизителен факта, че докато гореизброеното се е превърнало в линия на поведение, будещо смях и подигравки от страна на футболната общественост в страната, то на нас ни се демонстрира непрестанно точно обратното.

На откриването на паметника на Динко Дерменджиев присъстваха легендите на „Локомотив“ Христо Бонев и Гочо Василев, както и представители на „черно-белия“ клуб. Същите демонстрираха своето уважение и отношение към този исторически момент, поднасяйки венци пред скулптурата на Чико. Няколко дни по-късно, след контузията на Тодор Неделев, от „Локомотив“ отново демонстрираха класа, пожелавайки публично на нашия капитан бързо възстановяване. И това са болезнени за нас примери само от последните няколко дни.

Призоваваме отговорните фактори в „Ботев“ незабавно да предприемат мерки за промяна в тона и начина на комуникиране с обществеността. Дължите го на всички онези, които десетилетия наред са отстоявали принципите и морала на клубната чест, извоювали правото „Ботев“ да бъде определян като институция за град Пловдив“.

