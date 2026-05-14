Ще останете без реколта: 8 места, на които НЕ трябва да засаждате краставици

Краставиците се считат за една от най-лесните за отглеждане култури, но засаждането им на неправилно място може да окаже значително влияние върху добива. Въпреки непретенциозността си, тези растения изискват много слънце, пространство и добре дренирана почва. Експерти по градинарство посочвата местата, на които краставиците растат най-зле.

Къде не трябва да се засаждат краставици?

Краставиците са увивни растения, чиито лози могат да достигнат до 1,8 метра дължина. Поради това те се нуждаят от достатъчно пространство, за да растат, в противен случай културата ще започне да се конкурира със съседните растения за вода и хранителни вещества.

Едно от най-лошите места за засаждане на краставици е на сянка. Според Адам Хил, директор на обществените градини към Пенсилванското градинарско дружество, краставиците се нуждаят от шест до осем часа пълно слънце всеки ден. Засаждането им в близост до високи дървета, сгради или огради може да намали добивите и качеството на плодовете. Освен това, липсата на светлина прави растенията по-слаби и по-уязвими към вредители и болести.

Експертите съветват също да се избягват райони, където вече има голям брой насекоми вредители. Краставиците са особено податливи на краставични бръмбари, листни въшки и белокрилки. Райли Финеган-Карион, градинар от Чикагската ботаническа градина, обяснява, че краставичните бръмбари могат да пренасят бактериално увяхване на тиквените култури. Веднъж активирана, такава инфекция може да остане в почвата няколко сезона подред. Ето защо експертите препоръчват редовно да се сменя мястото на засаждане на краставици.

Друга често срещана грешка са твърде малките лехи или контейнери. Краставиците растат бързо и ограниченото пространство може да доведе до забавен растеж и лошо образуване на плодове. Освен това, гъстите насаждения нарушават циркулацията на въздуха, което създава благоприятни условия за гъбични заболявания. В такива случаи градинарите съветват да се използват опори, които помагат за пестене на място и подобряване на вентилацията около растенията.

Прочетете също: Датите през май 2026, през които НЕ трябва да се засаждат краставици

Качеството на почвата също е важно. Краставиците растат най-добре в добре дренирана, богата на хранителни вещества, леко кисела почва с pH от 6,0 до 7,0. Според Адам Хил, лошата почва може да причини пожълтяване на листата, слаб растеж и ниски добиви. Опасни са и районите, където водата се оттича лошо след поливане или дъжд, тъй като излишната влага провокира кореново гниене и гъбични заболявания.

Експертите също предупреждават да не се засаждат краставици до тикви, тиквички и пъпеши. Анкит Сингх, доцент по устойчиво земеделие в университета в Мейн, обяснява, че растенията от едно и също семейство привличат едни и същи вредители и болести. Те също така се конкурират помежду си за вода и хранителни вещества.

Прочетете също: Какво да засадите до краставиците за рекордна реколта без химия

Откритите ветровити места също са лошо място за отглеждане на краставици. Силните ветрове могат да повредят листата и да изсушат големите листа, което води до стрес за растенията и по-малка реколта. Това важи особено за краставиците, отглеждани на перголи. Силните пориви на вятъра могат да доведат до отчупване на плодовете и преобръщане на самата конструкция.

Градинарите също съветват да не се засаждат разсадите на краставици твърде близо. Поради гъстото засаждане, растенията се проветряват по-малко, което увеличава риска от разпространение на болести. Експертите препоръчват да се оставят поне 45 сантиметра между растенията, а в идеалния случай около 60.

Друг проблем са местата, където се натрупва вода след дъжд или поливане. Краставиците имат повърхностна коренова система, така че излишната влага бързо води до гниене на корените и загуба на реколта.

Прочетете също: Първи признаци на брашнеста мана по краставиците? Напръскайте това веднага!