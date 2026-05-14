Силни сигнали за умората от войната в Русия: Меркел ли ще убеди Путин да спре? (ОБЗОР - ВИДЕО)

За победата сме, но 5 години вече война. "Време е да прекратим" - това са отзиви от анкета на руското опозиционно информационно издание SOTA, което отдавна е обявено за "чуждестранен агент" от режима на руския диктатор Владимир Путин. Анкетата е доста показателна, защото в нея си личи как обикновени руснаци хем още не смеят открито да говорят срещу режима на Путин заради войната, хем са достатъчно наясно какви вреди им носи тя, както и на Русия като цяло и искат всичко това да свърши:

🗣 Russians are increasingly speaking openly about their exhaustion with the war



During a street interview in Moscow, residents admitted that “everyone has been tired of this for a long time” and that “everyone wants peace.”



— NEXTA (@nexta_tv) May 13, 2026

Междувременно, Spiegel публикува материал, според който в Европа има сондажи дали бившият германски канцлер Ангела Меркел може да е представител на Стария континент в мирните преговори между Украйна и Русия. Тя е виждана като по-неутрална, за разлика от поискания от Путин неин предшественик Герхард Шрьодер, който е тясно обвързан икономически с Кремъл. Но пресслужбата на Меркел официално каза, че досега никой не ѝ е предлагал такова нещо и тя не е дори мислила по въпроса – ОЩЕ: Руската армия не може, затова Песков прикани "президента Зеленски" да изтегли ВСУ от Донбас. Полша чака F-35 (ВИДЕО)

— NEXTA (@nexta_tv) May 14, 2026

За да свърши обаче, трябва да има сериозни гаранции за сигурност за Украйна – те трябва да са реалистични, посочи украинският президент Володимир Зеленски, обръщайки се към т. нар. Коалиция на желаещите. Политическата подкрепа за Украйна трябва да се превърне в реални механизми, които да постигнат и гарантират мир. Думите на Зеленски идват на фона на нови медийнои спекулации, че САЩ, които не са част от коалицията, не предлагат нищо реалистично като гаранции за сигурност за Украйна:

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 13, 2026

Какво е реалистично? Дори Словакия открито казва, че продава боеприпаси на Украйна (предимно куршуми), като словашкият президент Петер Пелегрини коментира темата на срещата Б-9 в Букурещ и каза, че благодарение на този пазар Словакия е станала един от най-големите производители на амуниции в НАТО, предаде словашкото издание "Aktuality". Именно на тази среща Зеленски говори за ускоряване на процеса за сключване на "Сделки за дронове" и конкретни двустранни договори за производство и развитие на безпилотни летелни системи с украинско ноу-хау. А британският крал Чарлз III изрично заяви в своя официална реч, че британското правителство ще продължи да оказва помощ и подкрепа на Украйна – ОЩЕ: "Демократична България": От отсъствието ни на Б-9 печели само Путин

King Charles III, in his throne speech, pledged unwavering support for Ukraine



“My government will continue to provide steadfast support to the brave people of Ukraine, who are fighting on the front lines for freedom,” the king said.



— NEXTA (@nexta_tv) May 13, 2026

Украйна продължава с иновациите що се отнася до дроновете – Z-канали публикуваха кадри с украински дрон FP-2, които изстрелва ракети по руска мобилна огнева група в Крим. "Врагът постоянно измисля нови и екстравагантни начини за борба с руските мобилни огневи групи", пише каналът "Военен информатор". Досега това "ноу-хау" е наблюдавано само в Крим, но "това е засега", отбелязва Z-каналът "Военен осведомител". Той предполага, че без подходящ отговор "проблемът само ще се влоши, както и увеличаването на броя на ударите в близкия и дълбокия тил". А Z-блогърът Максим Калашников налива масло в огъня: "Междувременно висшият чиновник (т.е. Путин) продължава да ни разказва за "Посейдон" и "Буревестник" – напълно безполезни оръжия, които само съсипват бюджета". Същевременно американският военен министър Пийт Хегсет призна пред Сената, че американците много са научили от войната на дронове между Украйна и Русия, както и че постоянно в Украйна има американци, чиято задача е да изучават украинския боен опит и след това той да се внедрява в американската армия - ОЩЕ: Русия най-после се похвали с успешен тест на ядрената ракета "Сармат": Била 4 пъти по-силна от най-мощната западна ракета (ВИДЕО)

Pete Hegseth told the Senate that US service members and Defense Department personnel regularly travel to Ukraine to study modern warfare. He said the focus includes lessons from both defensive and offensive operations in Russia's war against Ukraine. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 13, 2026

На този фон – Москва забрани да се публикуват снимки и видеа от атаки с дронове и най-вече последствията им. Ако някой не спазва забраната, има наказания: от 3000 до 5000 рубли за физически лица, от 30 000 до 50 000 рубли за длъжностни лица и от 50 000 до 200 000 рубли за юридически лица. Последствията от дроновете и ракетите във войната обаче сега пак брои Украйна – руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, се хвали как била осъществена най-голямата руска въздушна атака срещу украински промишлени обекти в Ужгород и била ударена сграда на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) в Луцк, докато колегите им от "Два майора" говорят, че ударите са били предимно срещу жп обекти. Но РБК съобщи, че в Русия никога досега не е имало толкова много банкноти (рубли) в обращение (на стойност 2,84 млрд. долара за периода 30 април – 11 май), което показва как руснаците масово теглят пари в брой, предвид невъзможността да разчитат на електронни транзакции заради постоянните ограничения на Интернет – ОЩЕ: Цял блок в Киев е сринат, след като Русия пак засипа с ракети Украйна (ВИДЕО)*

STING interceptor crews have already downed more than 100 Shahed drones as Russia's massive drone attack continues. Ukrainian air defenders are still working across the country as Russia keeps pushing UAV waves into Ukrainian airspace. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 13, 2026

A Russian Shahed drone slammed into a residential building in Lutsk as western Ukraine is under a massive drone attack. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 13, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

"Преувеличените териториални амбиции и агресивните искания за територия в Украйна на Русия напълно противоречат на реалността на бойното поле" - категорична оценка на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Financial Times публикува материал на база украински разузнавателни данни, че висши руски военни са убедили Путин, че руската армия може да превземе Донбас до есента на 2026 година и диктаторът иска да контролира всичко до река Днепър, както и евентуално дори Одеса. Само че от началото на годината руснаците са напреднали в Донецка област само с 349,89 квадратни километра или по 2,63 квадратни километра на ден. Тепърва идва истинският украински крепостен пояс в агломерацията Славянск – Краматорск, предупреждава ISW и прави оценка, че при сегашната ситуация руската армия няма начин да превземе останалата част от Донецка област тази година. И уточнение – институтът се въздържа да прави оценка дали изобщо някога руснаците ще успеят. Видно е, че Русия няма достатъчно военни ресурси на фронта, за да напредва едновременно навсякъде и успешните украински контраатаки в Запорожка област изправят руското военно командване пред сложния избор – дали да подсилва частите, биещи се в Константиновка и южно от Добропиля, както и при Лиман, за да се осигурят позициите за атака на Славянск и Краматорск, или да се подкрепят руските части в Запорожка област, за да не бъдат принудени да отстъпват.

Продължава да расте интензивността на сухопътните военни действия в Украйна на дневна база съгласно данните на украинския генщаб. На 13 май са станали 241 бойни сблъсъка спрямо 210 на 12 май. Руснаците са хвърлили 302 контролирани авиационни бомби (КАБ) тоест с 12 по-малко спрямо предишното денонощие, а артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3418 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 60 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9828 FPV дрона, което е с около 900 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

36 руски пехотни атаки са били отбити в Покровското направление, пак най-горещото място на фронта. В украинския списък на местата на активни бойни действия този път липсва Покровск, а Мирноград вече от доста дни също е изваден. Учудващо или не, но в съседното от юг на Покровск и на север от Гуляйполе Олександриевско направление не е имало нито една руска пехотна атака. 32 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе, Запорожка област, докато в западната част на областта, в Ореховското направление, е имало 8 руски пехотни атаки. А североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка са извършени 14 руски пехотни атаки. Цели 22 руски пехотни атаки са станали в района на Вовчанск, Южнослобожанското направление. "Рибар" се хвали с руски "напредък" в Купянск, където украинският генщаб отчете само 1 руска пехотна атака за денонощието и то към Борово.

За Константиновка украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец публикува нов анализ. Константиновка е атакувана от частите на Осма общовойскова руска армия и Трети руски армейски корпус. Основната им задача е да превземат и Константиновка, и Дружковка, за да може руската армия да излезе на позиции в подстъпите на Краматорск от юг и югоизток. Основните руски сили продължават да са извън Константиновка, макар че няколко руски щурмови групи се намират в югоизточната ѝ част и, макар и бавно, ситуацията за украинците се влошава, казва Машовец. Общата площ на територията, където са регистрирани вражеските щурмови групи в града, към вчера едва ли надвишава 7-8% от общата площ на града, добавя той и уточнява: "Освен това е очевидно, че Въоръжените сили на Украйна са извършили редица контраатаки, както в самата Константиновка, така и в околностите ѝ, като ефективно са спрели по-нататъшното настъпление на малки пехотни щурмови групи на противника в няколко района едновременно - например в източната част на Константиновка, в района на Илиновка, Часов Яр и Степановка". Руснаците обаче трупат сили и се готвят за масиран щурм срещу централната и западната част на Константиновка, откъм жп гарата и от линията Бересток – Илиновка (част от Илиновка, както и част от Степановка, са под украински контрол). Но Машовец смята, че руското военно командване сега се съседоточава да пробие северно от Покровск и да превземе Добропиля, което ще даде на руснаците позиции от югозапад-юг за атака на Константиновка, Константиновка не му е в момента първи приоритет. Това обаче не значи, че бойните действия, касаещи Константиновка, ще спрат – просто обаче няма да дойдат нови значителни руски подкрепления. А "Два майора" говори, че южно от Добропиля, все още чак при Гришино (западното предградие на Покровск) и Билецко (северозападно от Мирноград) се водят позиционни боеве.

A Ukrainian UGV packed with 300 kg of explosives almost completely leveled a massive building housing a Russian DRG in Kostiantynivka. — WarTranslated (@wartranslated) May 13, 2026

Ако не издържим, най-лошият сценарий за Европа – военен сблъсък с Русия, 95% ще стане реалност, смята украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс". Той счита, че в Европа никой не бърза да се подготви за такъв вариант. А украинският опертор на военни дронове Станислав Бунятов иронизира, че украинското правителство щяло да увеличи заплатите на професионалните редовни украински военни "с два резервоара бензин".

